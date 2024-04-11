"Христа принизили": віряни образились через рекламу з чипсами та черницями (фото, відео)

Творча команда з Lorenzo Marini Group заявила, що ролик спрямований на молодь й створений "з сильною британською іронією".

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Італійська телевізійна реклама картопляних чипсів Amica Chips, за сюжетом якої черниці їдять снеки замість проскурок під час таїнства святого причастя, обурив католиків, які звинувачують авторів ідеї у богохульстві та образі почуттів вірян, пише видання The Guardian.

Події у 30-секундному рекламному ролику відбуваються у монастирі. Монахині під мелодію "Аве Марія" Шуберта підходять до вівтаря й готуються прийняти причастя, але в цей час їхня настоятелька замість ритуальних інгредієнтів їсть чипси. Відео закінчується зображеннями продукту та лозунгом "Amica Chips the Divine Daily" ("Amica Chips божественні щодня").

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Ця реклама транслювалась на Mediaset — найбільшому комерційному мовнику Італії, а також на інших приватних телеканалах.

Творча команда з Lorenzo Marini Group заявила, що ролик спрямований на молодь й створений "з сильною британською іронією". Однак креативна ідея не сподобалась Асоціації італійських телеглядачів-католиків (Aiart), яка закликала негайно призупинити показ. Президент Aiart Джованні Баджо звинуватив Amica Chips у богохульстві та використанні релігійних символів для збільшення продажів.

"Реклама ображає почуття мільйонів католиків, оскільки порівнює картопляні чипси з таїнством святого причастя", — заявив він.

Творча команда з Lorenzo Marini Group заявила, що ролик спрямований на молодь й створений "з сильною британською іронією" Фото: Amica Chips

Рекламу також розкритикували журналісти католицької газети "Avvenire", які у відкритій редакційній статті написали: "Христа принизили до рівня картопляних чипсів. Принижений та спаплюжений, як і дві тисячі років тому".

Компанія Amica Chips поки не відреагувала на численні запити ЗМІ щодо скандалу. Під час телефонних дзвінків на їхню гарячу лінію замість гудків лунає мелодія "Аве Марія" зі звуками хрускоту чипсів.

Пізніше стало відомо, що Контрольний комітет Інституту саморегулювання реклами Італії таки наказав утриматися від розповсюдження цієї реклами. Регулятор дійшов висновку, що відео Amica Chips ображає моральні, громадянські та релігійні переконання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 49-річний отець Руперт МакГарді з Великої Британії мав провести урочисту заупокійну месу в римо-католицькій церкві London Oratory у престижному районі Лондона, однак під час церемонії несподівано з’ясувалося, що труна порожня, а присутні плакальники — актори.

Крім того, у Таїланді правоохоронці затримали 35-річного буддійського ченця з міста Бурірам, який намагався проникнути до келії монашок. Жінки розповіли, що затриманий часто зловживає алкоголем, хоча раніше не створював їм проблем.