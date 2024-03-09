Священник потрапив на "фальшивий" похорон: труна була порожня, а покійного оплакували актори

Вдягнений у рясу святий отець був готовий розпочати богослужіння з підготовленої проповіді, коли хормейстер підійшов та пояснив, що все не так, як здається.

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49-річний отець Руперт МакГарді з Великої Британії мав провести урочисту заупокійну месу в римо-католицькій церкві London Oratory у престижному районі Лондона, однак під час церемонії несподівано з’ясувалося, що труна порожня, а присутні плакальники — актори, пише таблоїд Daily Star.

За словами священника, біля церкви стояв катафалк, два ретро-автомобілі, дивні люди у капелюхах, хор, а також відеограф, який знімав похорон на камеру. Навколо були розвішані фотографії покійного 23-річного латвійця Лауріса Заубе, для якого, начебто, і призначалася відправа.

Вдягнений у рясу МакГарді був готовий розпочати богослужіння з підготовленої проповіді, коли хормейстер підійшов та пояснив, що все не так, як здається.

Як з’ясувалось, в труні не було тіла, а присутні "плакальники" виявились несправжніми. Організатор дійства повідомив, що його звуть Клайд, а покійний — це начебто його брат Лауріс, який замерз на смерть після новорічної вечірки у Латвії. Тіла чоловіка так і не знайшли, але директорам похоронного бюро "T Cribb and Sons" надали свідоцтво про смерть — чомусь російського зразка.

Лауріс замерз на смерть після новорічної вечірки у Латвії Фото: Facebook

Зрештою, отець МакГарді вирішив не продовжувати службу і все скасував.

"Це був якийсь фальшивий похорон. Тіла немає, тільки попіл. Добре, що все розплуталось", — сказав священник.

За його словами, у церкві були дві групи "плакальників". Одна поводилася шанобливо — то були актори, а інша мала "зловісний" вигляд у балаклавах, капюшонах й темних окулярах.

Коли отець зрозумів, що відбувається щось дивне, то попросив присутніх піти, і вони це зробили "відносно спокійно". На думку МакГарді, справжні родичі померлого мали б бути більш засмученими.

Організаторам та похоронному бюро заплатили, однак священник назвав ситуацію "дуже, дуже дивною".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що тіло покійної Мануели Спарджі зникло перед церемонією прощання в Італії. 37-річний водій, який мав привезти труну на похорон, загубився в дорозі. Чоловік вирішив їхати до місця призначення через закритий на зиму перевал Дордона, а не по автостраді, як рекомендується з міркувань безпеки.

Крім того, ми розповідали про оголошену мертвою жінку, яка ожила в крематорії. 90-річну бразилійку Норму Сілвейра да Сілву терміново відвезли назад до лікарні, але, на жаль, через кілька годин вона таки померла. Зараз правоохоронці з’ясовують, як ця жахлива помилка взагалі могла трапитися.