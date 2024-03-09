Священник попал на "фальшивые" похороны: гроб был пустой, а покойного оплакивали актеры

Одетый в рясу святой отец был готов начать богослужение с подготовленной проповеди, когда хормейстер подошел и объяснил, что все не так, как кажется.

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49-летний святой отец Руперт МакГарди из Великобритании должен был провести заупокойную мессу в римско-католической церкви London Oratory в престижном районе Лондона, однако во время церемонии неожиданно выяснилось, что гроб пуст, а присутствующие плакальщики — актеры, пишет таблоид Daily Star.

По словам священника, возле церкви стоял катафалк, два ретро-автомобиля, странные люди в шляпах, хор, а также видеограф, который снимал похороны на камеру. Вокруг были развешаны фотографии покойного 23-летнего латвийца Лауриса Заубе, для которого, вроде бы, и предназначалась служба.

Одетый в рясу МакГарди был готов начать богослужение с подготовленной проповеди, когда хормейстер подошел и объяснил, что все не так, как кажется.

Как выяснилось, в гробу не было тела, а присутствующие "плакальщики" оказались ненастоящими. Организатор сообщил, что его зовут Клайд, а покойный — это якобы его брат Лаурис, который замерз насмерть после новогодней вечеринки в Латвии. Тело мужчины так и не нашли, но директорам похоронного бюро "T Cribb and Sons" предоставили свидетельство о смерти — почему-то российского образца.

Лаурис замерз насмерть после новогодней вечеринки в Латвии Фото: Facebook

В конце концов, отец МакГарди решил не продолжать службу и все отменил.

"Это были какие-то фальшивые похороны. Тела нет, только пепел. Хорошо, что все распуталось", — сказал священник.

По его словам, в церкви были две группы "плакальщиков". Одна вела себя уважительно — это были актеры, а другая имела "зловещий" вид в балаклавах, капюшонах и темных очках.

Когда отец понял, что происходит что-то странное, то попросил присутствующих уйти, и они это сделали "относительно спокойно". По мнению МакГарди, настоящие родственники умершего должны быть более расстроенными.

Организаторам и похоронному бюро заплатили, однако священник назвал ситуацию "очень, очень странной".

Напомним, ранее Фокус писал, что тело покойной Мануэлы Спарджи исчезло перед церемонией прощания в Италии. 37-летний водитель, который должен был привезти гроб на похороны, потерялся в дороге. Мужчина решил ехать к месту назначения через закрытый на зиму перевал Дордона, а не по автостраде, как рекомендуется из соображений безопасности.

Кроме того, мы рассказывали об объявленной мертвой женщине, которая ожила в крематории. 90-летнюю бразильянку Норму Силвейра да Силву срочно отвезли обратно в больницу, но, к сожалению, через несколько часов она таки умерла. Сейчас правоохранители выясняют, как эта ужасная ошибка вообще могла случиться.