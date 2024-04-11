"Христа унизили": верующие обиделись из-за рекламы с чипсами и монахинями (фото, видео)

Творческая команда из Lorenzo Marini Group заявила, что ролик ориентирован на молодежь и создан "с сильной британской иронией".

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Итальянская телевизионная реклама картофельных чипсов Amica Chips, по сюжету которой монахини едят снеки вместо проскуры во время таинства святого причастия, возмутила католиков, которые обвиняют авторов идеи в богохульстве и оскорблении чувств верующих, пишет издание The Guardian.

События в 30-секундном рекламном ролике происходят в монастыре. Монахини под мелодию "Аве Мария" Шуберта подходят к алтарю и готовятся принять причастие, а в это время их настоятельница вместо ритуальных ингредиентов ест чипсы. Видео заканчивается изображениями продукта и лозунгом "Amica Chips the Divine Daily" ("Amica Chips божественные ежедневно").

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Эта реклама транслировалась на Mediaset — крупнейшем коммерческом вещателе Италии, а также на других частных телеканалах.

Творческая команда из Lorenzo Marini Group заявила, что ролик ориентирован на молодежь и создан "с сильной британской иронией". Однако креативная идея не понравилась Ассоциации итальянских телезрителей-католиков (Aiart), которая призвала немедленно приостановить показ. Президент Aiart Джованни Баджо обвинил Amica Chips в богохульстве и использовании религиозных символов для увеличения продаж.

"Реклама оскорбляет чувства миллионов католиков, поскольку сравнивает картофельные чипсы с таинством святого причастия", — заявил он.

Творческая команда из Lorenzo Marini Group заявила, что ролик направлен на молодежь и создан "с сильной британской иронией" Фото: Amica Chips

Рекламу также раскритиковали журналисты католической газеты "Avvenire", которые в открытой редакционной статье написали: "Христа унизили до уровня картофельных чипсов. Униженный и оскверненный, как и две тысячи лет назад".

Компания Amica Chips пока не отреагировала на многочисленные запросы СМИ относительно скандала. Во время телефонных звонков на их горячую линию вместо гудков включается мелодия "Аве Мария" со звуками хруста чипсов.

Позже стало известно, что Контрольный комитет Института саморегулирования рекламы Италии таки приказал воздержаться от распространения этой рекламы. Регулятор пришел к выводу, что видео Amica Chips оскорбляет моральные, гражданские и религиозные убеждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что 49-летний отец Руперт МакГарди из Великобритании должен был провести торжественную заупокойную мессу в римско-католической церкви London Oratory в престижном районе Лондона, однако во время церемонии неожиданно выяснилось, что гроб пуст, а присутствующие плакальщики — актеры.

Кроме того, в Таиланде правоохранители задержали 35-летнего буддийского монаха из города Бурирам, который пытался проникнуть в келью монашек. Женщины рассказали, что задержанный часто злоупотребляет алкоголем, хотя раньше не создавал им проблем.