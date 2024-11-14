Жінка витратила велику суму коштів на пошуки кохання, але прийшла до дивовижного висновку

До своїх витрат Сюзен віднесла не лише реєстрацію у додатках для знайомств, але і шопінг, поїздки на таксі, їжу та напої. Вона не жалкує про це, тому що знайшла "найзначніші стосунки".

Сюзан Мутесі, інфлюєнсерка та письменниця, витратила близько 100 000 фунтів стерлінгів (5 216 764 грн) на пошуки кохання, однак в результаті прийняла незвичайне рішення. Про це розповідає Daily Star.

Жінка розповіла, що до витрат вона включила реєстрацію у люксових додатках для знайомств. Вони обіцяли, що жінка опиниться в пулі "багатих, успішних та привабливих мільйонерів".

В цю суму вона також включила вартість спідньої білизни, таксі, їжу та напої, а також регулярні візити до салону. Однак Сюзан розповідає, що не шкодує про те, скільки грошей витрачає на пошуки кохання.

"Я не хочу штовхатися у громадському транспорті шляхом на побачення; мені подобається приїжджати розслабленою та свіжою. За моїми підрахунками, я витратила близько 50 тисяч фунтів стерлінгів на таксі, їжу та напої", — розповіла вона.

Однак, витративши гроші на свій спосіб життя, Сюзан зрозуміла, що шукала кохання не там. Виявилось, що її єдине справжнє кохання набагато ближче, ніж вона коли-небудь думала про це.

"Після тижнів нескінченного свайпа чи болісного досвіду відстеження було важко не переглянути свій вибір. Були тижні, коли я була настільки емоційно виснажена, що навіть не думала знімати піжаму. Але серед хаосу я виявила дивовижну істину: мої найзначніші стосунки — із собою. Щоб орієнтуватися в коханні в сучасному світі, потрібні гумор і стійкість, але за вбраннями, додатками та косметичними процедурами стоїть справжня інвестиція навчитися любити себе", — додала Сьюзан Мутесі.

Нещодавно стало відомо, що пара вирішила зайнятись коханням на одному з найвідоміших пляжів Австралії. Однак в графстві заборонено займатись сексом у публічних місцях. Тому порушникам громадського порядку загрожує не тільки півроку тюремного ув'язнення, а й штраф у розмірі 1100 доларів.

Нагадаємо, в Китаї влада вирішила заохотити місцеве населення до шлюбу та підвищення рівня народжуваності. Однак їхня ініціатива закінчилась скандалом.