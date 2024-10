Пара зайнялась коханням у наметі посеред пляжу, не врахувавши один нюанс (відео)

Порушникам громадського порядку загрожує штраф у розмірі 1100 доларів та шість місяців тюремного ув'язнення. Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене в Instagram.

Related video

Закоханих відпочивальників застали за розвагами для дорослих на одному з найвідоміших пляжів Австралії — Байрон-Бей, що в Новому Південному Уельсі. Пара закрилась у своєму наметі, однак перехожі помітили силует жінки у характерній позі.

Відео з пустотливими відпочивальниками вперше з’явилось в Instagram. Невідомий автор запису наклав на фоні пісню Баррі Вайта "I'm going to love you just a little more" ("Я буду любити тебе ще трохи").

Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене й насміхатися з коханців, що потрапили у незручну ситуацію.

"Чувак, якщо в наметі рок-н-рол, то не треба стукати";

"Ох ці довбані китайські намети";

"Вона явно просто вирівнює чакри свого хлопця";

"Це не заборонено законом!";

"Відчепіться від людей, які живуть своє найкраще життя".

До слова, Рада графства Байрон забороняє людям займатись сексом у публічних місцях. Крім цього, цьогоріч у серпні в тому районі закрили нудистський пляж. Порушникам громадського порядку загрожує штраф у розмірі 1100 доларів і шість місяців тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше молоду пару, яка відзначилась непристойною поведінкою на очах у пасажирів літака, визнали винною у порушенні громадського порядку. 22-річного Бредлі Сміта та 20-річну Антонію Салліван з Рондда-Синон-Таф (Велика Британія), які летіли додому рейсом авіакомпанії easyJet з Тенерифе (Іспанія), на борту лайнера затримала поліція.

Крім того, один користувач Reddit, який не назвав свого імені, розповів на форумі, що випадково дізнався про зраду коханої, коли знайшов у своєму гардеробі речі, що належали незнайомцю.