Через рідкісний розлад жінці потрібно на ніч замикатись в спальні: в чому причина

За словами Лорен, чоловік не скаржиться на її хворобу, однак їй варто бути обережною у випадках, коли вона не ночує вдома.

50-річна Лорен Спенсер з Девона (Велика Британія) страждає на рідкісний сексуальний розлад, через який вона змушена замикатись на ключ на час сну у випадках, коли вона залишається на ніч у друзів. Про це пише Daily Star.

Річ в тім, що внаслідок цієї хвороби вона починає займатися сексом уві сні. Її 52-річний чоловік Чарлі розповів, що вночі Лорен може намагатись кохатись з ним. Обранець не заперечує проти цього, оскільки жінка "стає зовсім іншою особистістю після того, як засинає вночі".

Однак у випадку, коли Лорен залишається ночувати поза домом, їй доводиться замикатись на ніч.

"Якби я зупинилася у подруги й опинилася в ліжку з її партнером, я впевнена, що не мала б особливої ​​популярності. Як би там не було, я домосідка, тож, на щастя, це не проблема", — розповіла жінка.

Вона додала, що живе тільки з чоловіком, який не скаржиться на захворювання. Їх обидві дочки, 25 і 30 років, вже живуть окремо.

"У мене немає ніяких спогадів або усвідомлення після епізоду, тому це може збивати з пантелику. Відсутність контролю бентежить, але, на щастя, це трапляється не так часто", — додала жінка.

У Лорен діагностували це захворювання після відвідин лікаря у 2021 році. Спочатку жінка була стурбована цієї неврологічною проблемою, оскільки раніше страждала на лунатизм, розмовляла уві сні та іноді падала з ліжка.

Жінці доводиться вживати особливих запобіжних заходів до відходу до сну.

"Я беру тросовий замок, щоб обмотати ручку, якщо я йду спати. Тоді я не можу відчинити двері уві сні й забрести до чужої спальні. Зазвичай цього достатньо, щоб не було соромно", — зазначила Лорен.

За її словами, вірогідність зайняття сексом більша у випадках, коли вона почувається особливо напруженою, однак вона не знайшла факторів, що провокують ці випадки. Окрім сексу, Лорен може встати з ліжка та піти вмитись або ж відправити повідомлення та на ранок не пам'ятати про це.

Зазвичай жінка не розповідає про цей стан нікому. Лорен не хоче, щоб друзі думали, що вона божевільна, тому більшість навіть не знають про її хворобу.

Нагадаємо, в лютому завдяки вченим стали відомі найдивніші прояви лунатизму. Зокрема, особи з цим захворюванням можуть займатись сексом не прокидаючись.

Додамо, що в одному з британських пабів вигадали, як втримати п'яних клієнтів на ногах у туалеті. Цей винахід викликав неоднозначні враження.