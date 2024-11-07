Паб у Британії вигадав, як втримати п'яних клієнтів на ногах у туалеті (фото)

Користувачі соцмереж розділились у думках: одні вважають, що це геніальний винахід, інші стверджують, що це відлякуватиме клієнтів.

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У Великій Британії в графстві Стаффордшир у місцевому пабі над пісуаром причепили подушку та поручень, щоб втримати на ногах в туалеті клієнтів, які забагато випили. Про це пише Daily Star.

Санвузол у закладі оснастили подушкою від стільця, яку прикріпили на рівні голови над пісуаром. Нетверезі клієнти, які вирішили сходити до туалету, впираються в неї головою, таким чином фіксуючи себе від падінь та хитань, і роблять свої справи.

Пісуар у пабі Фото: Daily Star

Для тих, хто не може втриматися на ногах після кількох пінт, є також ручка, за яку можна триматися.

В мережі "винахід" пабу викликав двоякі враження.

Деякі користувачі вважають його дієвим і корисним, інші назвали негігієнічним і таким, що відлякуватиме клієнтів.

"О боже мій. Це смішно, огидно і водночас геніально", — прокоментував один з користувачів мережі.

Нагадаємо, у Британії продають "приємний сімейний будинок", який повністю усипаний сміттям.

Фокус також писав про те, як власниця пабу в Британії напала на свою клієнтку, бо мстилася за флірт до чоловіка.