Не порок, а перевага: вчені розповіли про унікальну рису любительок БДСМ

БДСМ практики є нормою для мільйонів людей в усьому світі, проте багато хто досі вважає їх чимось вульгарним і занадто диким. Прагнучи виправити це, вчені поглянули на них з погляду науки і виявили в усьому цьому незвичайну тенденцію.

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У новому дослідженні вчені вивчали, як певна покірна поведінка в рамках БДСМ може сприяти довгостроковим зобов'язанням у романтичних стосунках. Дослідники виявили, що жінки, які постійно почуваються покірними як у сексуальному, так і в романтичному контекстах, більш схильні до створення та підтримки ексклюзивних, довгострокових стосунків. Це узгоджується з так званою "гіпотезою клею", яка припускає, що ієрархічні ролі у стосунках можуть сприяти вірності та поглибленню емоційних зв'язків, потенційно слугуючи еволюційною стратегією стабільності стосунків, пише PsyPost.

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Підхід до дослідження, опублікованого в журналі Deviant Behavior, об'єднує еволюційну біологію і психологію — галузі, які аналізують, як специфічна поведінка і соціальні ролі можуть бути адаптацією, що допомагає виживанню і відтворенню виду. Дослідники зосередилися на тому, чи можуть БДСМ-уподобання, особливо покірність, бути пов'язані з людськими шлюбними стратегіями.

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Вони зазначили, що БДСМ передбачає обмін владою за обопільною згодою, що відображає структуру, яка може підтримувати довгострокові партнерські відносини, де домінантний партнер може пропонувати безпеку і ресурси, в той час як підлеглий партнер сприяє встановленню зв'язку через вірність і емоційну відданість. Підпорядкована поведінка в повсякденному житті, на думку дослідників, може наражати людей на ризик експлуатації в деяких випадках.

Дослідження було частково натхненне побоюваннями з приводу людей із поступливими уподобаннями, які можуть почуватися вимушеними залишатися в токсичних стосунках. Провідна авторка дослідження Єва Йозіфкова, етолог тварин і доцент Університету Яна Євангеліста Пуркіне, зазначила, що їй доводилося стикатися з дезінформацією про БДСМ, особливо в посткомуністичних суспільствах, де ресурси про консенсуальні БДСМ-практики були мізерними. "Ті, хто більш покірні в повсякденному житті, вразливіші, їм складніше уникати токсичних партнерів і протистояти їм", — заявила вона, вказуючи на емоційний вплив осуду і дискримінації з боку суспільства щодо людей з такими уподобаннями.

Дослідники опитали 486 учасниць онлайн-спільноти БДСМ, оцінюючи різні аспекти їхнього досвіду покірності та прагнення до стосунків. Основні результати дали змогу виокремити три групи серед учасниць: ті, хто підкоряється тільки під час сексуальної активності ("грайливі"), ті, хто підкоряється як у сексуальному, так і в релаьному контексті ("реалісти"), і ті, хто чергує підпорядковану й домінуючу ролі ("мінливі"). Примітно, що в групі "реалісти" жінки, які підкоряються як у сексуальних, так і в ширших стосунках, демонстрували сильніше прагнення до ексклюзивності та довгострокових зобов'язань. Ця група також була менш зацікавлена у випадкових або неексклюзивних зв'язках, на відміну від груп "грайливі" і "мінливі", які демонстрували більшу гнучкість у перевагах щодо зобов'язань.

Група Йозіфкової використовувала шкалу раннього життєвого досвіду для вимірювання загальної покірності в соціальних умовах. Результати показали, що члени групи "реалісти" виявляли ширші тенденції до емоційної покірності в повсякденному житті, пов'язуючи це з динамікою їхніх стосунків. Хоча ця покірність підтримує ефект "клею", який скріплює стосунки, вона також може підвищувати вразливість, оскільки ці люди можуть відчувати сильну прихильність стосункам, навіть якщо вони стають експлуататорськими.

Це незвичайне дослідження привертає увагу до важливих нюансів потреб людей з покірними нахилами у стосунках, пропонуючи, щоб системи підтримки враховували цю динаміку. Йозіфкова наголосила на потенційній ролі соціальної доброти, наголосивши, що "добрий погляд або кілька добрих слів можуть допомогти врятувати життя або запобігти злочинові", підкресливши вплив суспільної підтримки на благополуччя людини.

Раніше Фокус писав про те, що "гормон кохання" не відіграє важливої ролі при побудові стосунків. Генетичне позбавлення степових полівок окситоцину не завадило їм формувати пари і створювати сім'ї, змінивши все, що нам було відомо про роль окситоцину в коханні та формуванні сім'ї.

Також Фокус писав про спосіб, що допомагає збільшити приємні відчуття під час сексу. Дослідження, присвячене сексу і марихуані, показало, що споживачі марихуани повідомляють про поліпшення оргазму під час кайфу, а також про підвищення лібідо, відчуття смаку і дотику.