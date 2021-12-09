Вєрка Сердючка виступить на новорічній вечірці в Дубаї за великий гонорар
Організатор заходу поділився деталями райдеру та спеціальних умов для Андрія Данилка
48-річний український артист, співак та актор Андрій Данилко, більш відомий під сценічним іменем Вєрки Сердючки, яке відоме на весь світ, адже у 2007 році на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення в Гельсінкі вона посіла 2 місце з композицією "Dancing Lasha Tumbai" На деякий час образ Вєрки Сердючки був далеко схований Данилком, а сам він був членом журі щорічного українського національного відбору на Євробачення з 2016 року.
Нещодавно стало відомо, що Вєрка Сердючка знову постане перед глядачами та фанатами в новорічну ніч, проте на закритій вечірці Big Art Festival у Дубаї. Відвідувачі готелю Raffles The Palm в Еміратах після півночі слухатимуть популярні пісні української Сердючки одразу після бою курантів.
Один з організаторів вечора зізнався СтарХіту, що домовлятися з Андрієм довелося аж за півтора року до запланованої події. Проте, на його думку, український артист того вартий, адже його яскраві виступи з великим оркестром на понад 22 людини змушують танцювати абсолютно кожного присутнього в залі.
Варто зазначити, що в Андрія Данилка наразі великі проблеми із здоров'ям на фоні гормонального збою через перенавантаженість та великий обсяг роботи. В артиста значно збільшилася вага, і він часом плутає день із ніччю.
Проте це не стало завадою для Сердючки згодитися на грандіозне новорічне шоу в готелі Дубая.
За словами організатора, Андрій наразі в прекрасному настрої та налаштований на гучний виступ.
Щодо райдеру та особливих умов від Сердючки, то організатор розповів, що в Андрія вони не дуже завищені. Це переліт бізнес-класом, 5-зірковий готель та номер підвищеного комфорту. При тому, що Данилко після новорічного корпоративу залишиться відпочивати ще на кілька днів у Дубаї. Щодо гонорару, то організатор не став називати конкретних сум, проте зазначив, що це "дуже дорого".
Зазначимо, що за джерелами СтарХіта, людям, котрі зустрічатимуть Новий рік під "Чіту Дріту", треба буде заплатити 2-3 тисячі євро (з гала-вечерею, напоями та іншими артистами). Адже на цьому вечорі також виступить російський гурт "Іванушки International".
Нагадаємо, що групі "Іванушки International" заборонили в'їзд до України у травні 2017 року за незаконну поїздку до анексованого Криму одного з учасників. Зазначимо, що наразі членів групи у "чорному списку" СБУ немає.
Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко представив нову новорічну англомовну композицію Wild Christmas.