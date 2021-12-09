Вєрка Сердючка виступить на новорічній вечірці в Дубаї за великий гонорар

Організатор заходу поділився деталями райдеру та спеціальних умов для Андрія Данилка

48-річний український артист, співак та актор Андрій Данилко, більш відомий під сценічним іменем Вєрки Сердючки, яке відоме на весь світ, адже у 2007 році на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення в Гельсінкі вона посіла 2 місце з композицією "Dancing Lasha Tumbai" На деякий час образ Вєрки Сердючки був далеко схований Данилком, а сам він був членом журі щорічного українського національного відбору на Євробачення з 2016 року.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Хіт Dancing Lasha Tumbai, з яким Данилко посів 2-е місце на Євробаченні 2007

Нещодавно стало відомо, що Вєрка Сердючка знову постане перед глядачами та фанатами в новорічну ніч, проте на закритій вечірці Big Art Festival у Дубаї. Відвідувачі готелю Raffles The Palm в Еміратах після півночі слухатимуть популярні пісні української Сердючки одразу після бою курантів.

Один з організаторів вечора зізнався СтарХіту, що домовлятися з Андрієм довелося аж за півтора року до запланованої події. Проте, на його думку, український артист того вартий, адже його яскраві виступи з великим оркестром на понад 22 людини змушують танцювати абсолютно кожного присутнього в залі.

[ + – ] Окрім Вєрки Сердючки, до глядачів цього вечора вийде російський гурт "Іванушки International"

Варто зазначити, що в Андрія Данилка наразі великі проблеми із здоров'ям на фоні гормонального збою через перенавантаженість та великий обсяг роботи. В артиста значно збільшилася вага, і він часом плутає день із ніччю.

Проте це не стало завадою для Сердючки згодитися на грандіозне новорічне шоу в готелі Дубая.

За словами організатора, Андрій наразі в прекрасному настрої та налаштований на гучний виступ.

Щодо райдеру та особливих умов від Сердючки, то організатор розповів, що в Андрія вони не дуже завищені. Це переліт бізнес-класом, 5-зірковий готель та номер підвищеного комфорту. При тому, що Данилко після новорічного корпоративу залишиться відпочивати ще на кілька днів у Дубаї. Щодо гонорару, то організатор не став називати конкретних сум, проте зазначив, що це "дуже дорого".

[ + – ] Охочі потанцювати під "Чіта Дріту" в новорічну ніч у Дубаї заплатять 2-3 тисячі євро

Зазначимо, що за джерелами СтарХіта, людям, котрі зустрічатимуть Новий рік під "Чіту Дріту", треба буде заплатити 2-3 тисячі євро (з гала-вечерею, напоями та іншими артистами). Адже на цьому вечорі також виступить російський гурт "Іванушки International".

Нагадаємо, що групі "Іванушки International" заборонили в'їзд до України у травні 2017 року за незаконну поїздку до анексованого Криму одного з учасників. Зазначимо, що наразі членів групи у "чорному списку" СБУ немає.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко представив нову новорічну англомовну композицію Wild Christmas.