Андрій Данилко розповів про своє ставлення до Путіна та як живе Київ в умовах війни

Артист залишається в Києві, попри всі загрози.

Український музикант Андрій Данилко (більш відомий як Вєрка Сердючка) дав інтерв'ю російському виданню "Медуза".

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48-річний артист, родом з Полтави, розповів, що 24 лютого 2022 року він був готовий до того, що може початися будь-що. Тому в нього були зібрані всі необхідні для евакуації речі (документи, аптечка тощо). Проте Данилко вирішив залишитися в Києві, незважаючи на всі загрози війни. Його рідні перебувають у Полтаві. А Інна Білоконь, сценічна мама Вєрки Сердючки, займається благодійними справами в Полтаві, приймаючи біженців з Харкова.

За словами Андрія, день зараз проходить у нього дуже швидко. Він у своїй квартирі на Хрещатику разом з колегою Дмитром дивиться час від часу українські серіали. Однією з найбільш яскравих він назвав картину "І будуть люди", що розповідає про життя України у 1920-30-х роках, Голодомор, наступ на Україну більшовиків.

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"Цікаво, що події повторюються. Ти дивишся [у серіалі на] події столітньої давності, як люди боролися за свою свободу. І думаєш: "Треба ж! Все загострене зараз так само", — зазначив Андрій Данилко.

Зокрема співак поділився враженнями від воєнного Києва, зазначивши що йому не дуже подобаються краєвиди міста з протитанковими "їжаками". Проте такої тиші та порожнечі співак не бачив у столиці протягом усього свого життя.

Також Данилко пригадав скандал зі своєю піснею з Євробачення-2007 "Dancing Lasha tumbai".

"Той скандал, розкручений на Першому каналі, щоб мене злити і принизити. Вони вигадали формулювання, що Сердючка на конкурсі заспівала "Раша гудбай". Це був скандал неймовірний", — розповідала "Вєрка Сердючка", додавши що для нього цей роздмуханий скандал був повною несподіванкою і його через неправильне трактування зробили ворогом народу.

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Після цього артист став рідше відвідувати РФ, а після подій 2014 року так взагалі відмовився від гастролей та концертів у країні-агресорі.

Серед іншого Данилко пригадав своє щасливе дитинство в СРСР та зазначив, що саме для нього тоді були світлі часи, попри весь жах, що відбувався навколо. Він спростував тезу про "братство народів" України та РФ. Співак описав, як він бачить різницю між цими народами: "Кардинальна різниця в тому, що в нас [українців] немає відчуття, що нас можна образити чи принизити. Можна змусити, але взагалі мене не можна зробити рабом у глобальному сенсі. Ось не можна. Можна вбити! Ми навіть збрехати можемо, але ніколи не будемо на стороні ситуації чи людини, яка нас поневолює".

Не оминув увагою український артист і президента РФ Володимира Путіна.

"Володимир Путін — злочинець. Моя мрія увімкнути телевізор і побачити, як він сидить на лаві підсудних … І дізнатись, що він думає. І чи думає взагалі! Він радянська людина. Нас виховували, що війна – це жах, що це не повинно повторитись. І як людина, яка жила з цим ставленням все життя, таке робить!" — зазначає Данилко.

Про українського Президента Данилко відгукнувся позитивно, заявивши, що навколо Володимира Зеленського сьогодні об'єднується весь світ, адже за Україною — правда.

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Нагадаємо, Андрій Данилко прокоментував поточний стан справ у Максима Галкіна, який виїхав з Росії разом з родиною після того, як засудив з дружиною Аллою Пугачовою війну РФ проти України. За словами українського артиста, російський шоумен наразі сидиться в Ізраїлі без грошей, адже втратив більшість рекламних контрактів.

Також Фокус писав про ідею для нової пісні Вєрки Сердючки про Путіна. За словами артиста, "Путіна не хоче навіть Сатана".