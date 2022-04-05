"Запобігти Третій світовій". Художники переробили під українські реалії плакати Другої світової

Українські художники адаптували американські плакати Другої світової війни у проєкті "Never Again Gallery"

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українські художники та ілюстратори переосмислили агітаційні плакати Другої світової у світлі російсько-української війни. Проєкт "Never Again Gallery" ("Ніколи знову") звертається до історичної пам'яті, щоб підтримати Україну в ситуації, схожій на ту, що була в середині XX століття.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Культура" в Facebook Підписатись

Понад 55 мільйонів загиблих, мільйони біженців, концентраційні табори. Але Росія у 2022 році сказала: "Давайте ще раз". Коли вже були бойові дії на Донбасі, польський режисер Кшиштоф Зануссі сказав мені в інтерв'ю про небезпечну ситуацію в Росії: "Деякі зараз хочуть війни. Вони забули жахіття Другої світової".

У період з 1939 по 1945 роки країни антигітлерівської коаліції, зокрема США та Великобританія, створили безліч плакатів, які наші творці переробили, вклавши в них реалії російсько-української війни, щоб наблизити перемогу і, як написано в їхньому зверненні: "запобігти Третій світовій".

Над плакатами працювали 20 українських художників: Тетяна Якунова, Олександра Ковальова, Антон Логов, Анна Сарвіра, Марія Оз, Варвара Перехрест, Олександр Грехов, Антон Або, Аліна Кропачова, Маша Фоя, Марі Кінович, Аліна Заманова, Юлія Ус, Алекс Дерега, Марія Гермашева, сестри Фельдман, PLVNV, WE BAD, WAONE Interesni Kazki, Bravebirdie.

Нижче — приклади їхніх робіт у контексті "було/стало".

Ось, наприклад, оригінал: "85 мільйонів американців володіють військовими облігаціями. Першу ощадну облігацію США купив президент Франклін Д. Рузвельт 1 травня 1941. Військові облігації були джерелом грошового доходу для уряду Сполучених Штатів".

[ + – ] 85 мільйонів американців володіють військовими облігаціями Фото: neveragaingallery.com

Український акцент: "Мільйони американців можуть допомогти зупинити війну". Росія щодня витрачає 2 мільярди доларів на злочинну війну проти України. Кожен долар, пожертвуваний іноземцями на підтримку української армії, наближає перемогу демократії.

Друга пара плакатів — дати, що змінили світ. Оригінал свідчить: "Пам'ятайте 7 грудня", а супровідний підпис звучить так: "Обірваний прапор США продовжував майоріти після нападу на Перл-Харбор, тоді як американський військовий корабель тоне після нападу на Перл-Харбор".

Фото: Скриншот

"Пам'ятайте 24 лютого": У ніч на 24 лютого мільйони українців відправили своїм сім'ям та друзям повідомлення, яке ніхто ніколи не забуде: "Готуйтесь. Почалася війна", — українська відповідь.

І ще трохи творчості:

Нагадаємо, художники створили NFT-колекцію цифрових портретів Президента України Володимира Зеленського за назвою #ActLikeZelensky, гроші від продажу якої підуть на придбання амуніції ЗСУ. Стартова ціна — від $260.