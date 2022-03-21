"Кожен проданий портрет Зеленського – це бронежилет". У мережі продається NFT-колекція зображень українського президента

Художники створили NFT-колекцію цифрових портретів Президента України на придбання амуніції ЗСУ. Стартова ціна – від $260.

Креативники запустили NFT-колекцію #ActLikeZelensky, яка має зібрати кошти для амуніції ЗСУ.

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"Хоробрість і патріотизм нашого Президента зазначають люди у всьому світі. Ми хочемо закликати його шанувальників до конкретних дій, якими вони допоможуть зупинити ворога. І пропонуємо – один із способів, – розповіли засновники проєкту https://actlikezelensky.com/.

Українські художники та digital-фахівці створили колекцію NFT-мистецтва #ActLikeZelensky. Це Володимир Зеленський у 100 різних образах: президент у вишиванці, у панамці захисного кольору, чорній куртці та окулярах, бронежилеті тощо.

Проєкт ставить за мету від продажу NFT-колекції придбати 1000 тепловізорів, 500 радіо, 500 ліхтариків та 500 захисних комплектів (бронежилет та каска) – того, що так не вистачає українським бійцям, які перебувають на передовій.

"Наразі стартова ціна одного екземпляра NFT-токена – 0.1 ETH – це вартість одного бронежилету, – розповіли Фокусу організатори. – Орієнтовно це 257.5 USD або 8600 грн. Надалі ціна зростатиме. Через те, що курс ETH скаче, точну суму сказати складно, вона постійно змінюється. Надалі ціна зростатиме. Чим вище ціна, тим більше наша команда зможе закупити захисних споряджень для українських захисників".

Зазвичай, колекціонерів NFT-мистецтва приваблює його унікальність, ексклюзивне право власності на токен. NFT — це цифровий актив, що працює на основі блокчейну, так само як криптовалюта. Інші токени взаємозамінні, а NFT – унікальні. Усе, що існує в інтернеті, може стати NFT, але кожен NFT є неповторним і має одного ексклюзивного власника.