"Каждый проданный портрет Зеленского – это бронежилет". В сети продается NFT-коллекция изображений украинского президента

Художники создали NFT-коллекцию цифровых портретов Президента Украины для приобретение амуниции ВСУ. Стартовая цена – от $260.

Креативщики запустили NFT-коллекцию #ActLikeZelensky, которая призвана собрать средства для амуниции ВСУ.

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"Храбрость и патриотизм нашего Президента отмечают люди во всем мире. Мы хотим призвать его поклонников к конкретным действиям, которыми они помогут остановить врага. И предлагаем – один из способов, — рассказали основатели проекта https://actlikezelensky.com/.

Украинские художники и digital-специалисты создали коллекцию NFT-искусства #ActLikeZelensky. Это Владимир Зеленский в 100 различных образах: президент в вышиванке, в панамке защитного цвета, черной куртке и очках, бронежилете и т.д.

Проект ставит целью от продажи NFT-коллекции приобрести 1000 тепловизоров, 500 радио, 500 фонариков и 500 защитных комплектов (бронежилет и каска) – того, что так не хватает украинских бойцам, находящимся на передовой.

"На данный момент стартовая цена одного экземпляра NFT – токена – 0.1 ETH — это стоимость одного бронежилета, — рассказали Фокусу организаторы. — Ориентировочно это 257.5 USD или 8600 грн. В дальнейшем цена будет расти. Из-за того, что курс ETH скачет точную сумму сказать сложно, она постоянно меняется. В дальнейшем цена будет расти. Чем выше цена, тем больше наша команда сможет закупить защитных снаряжений для украинских защитников".

Обычно коллекционеров NFT-искусства привлекает его уникальность, эксклюзивное право собственности на токен. NFT – это цифровой актив, работающий на основе блокчейна, так же как криптовалюта. Остальные токены взаимозаменяемы, а NFT – уникальны. Все существующее в интернете может стать NFT, но каждый NFT является неповторимым и имеет одного эксклюзивного владельца.