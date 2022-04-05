"Предотвратить Третью мировую". Художники переделали под украинские реалии плакаты Второй мировой

Украинские художники адаптировали американские плакаты Второй мировой войны в проекте Never Again Gallery

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Украинские художники и иллюстраторы переосмыслили агитационные плакаты Второй мировой в свете российско-украинской войны. Проект Never Again Gallery ("Никогда снова") обращается к исторической памяти, чтобы поддержать Украину в ситуации, похожей на ту, что была в середине XX века.

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Более 55 миллионов погибших, миллионы беженцев, концентрационные лагеря. Но Россия в 2022 году сказала: "Давайте еще раз". Когда уже были боевые действия на Донбассе, польский режиссер Кшиштоф Занусси сказал мне в интервью об опасной ситуации в России: "Некоторые сейчас хотят войны. Они забыли ужас Второй мировой".

В период с 1939 по 1945 годы страны антигитлеровской коалиции, в том числе США и Великобритания, создали множество плакатов, которые наши творцы переделали, вложив в них реалии российско-украинской войны, чтобы приблизить победу и, как написано в их обращении: "предотвратить Третью мировую".

Над плакатами работали 20 украинских художников: Татьяна Якунова, Александра Ковалева, Антон Логов, Анна Сарвира, Мария Оз, Варвара Перекрест, Александр Грехов, Антон Або, Алина Кропачева, Маша Фоя, Мари Кинович, Алина Заманова, Юлия Ус, Алекс Дерега, Мария Гермашева, сестры Фельдман , PLVNV, WE BAD, WAONE Interesni Kazki, Bravebirdie.

Ниже – примеры их работ в контексте "было/стало".

Вот, например, оригинал: "85 миллионов американцев владеют военными облигациями. Первая сберегательная облигация США была куплена президентом Франклином Д. Рузвельтом 1 мая 1941 года. Военные облигации были источником денежного дохода для правительства Соединенных Штатов".

[ + – ] 85 миллионов американцев владеют военными облигациями Фото: neveragaingallery.com

Украинский акцент: "Миллионы американцев могут помочь остановить войну". Россия каждый день тратит 2 миллиарда долларов на преступную войну против Украины. Каждый доллар, пожертвованный иностранцами в поддержку украинской армии, приближает победу демократии".

Вторая пара плакатов – даты, которые изменили мир. Оригинал гласит: "Помните 7 декабря", а сопроводительная подпись звучит так: "Оборванный флаг США продолжал развеваться после нападения на Перл-Харбор, в то время как американский военный корабль тонет после нападения на Перл-Харбор".

Фото: Скриншот

"Помните 24 февраля": В ночь на 24 февраля миллионы украинцев отправили своим семьям и друзьям сообщение, которое никто никогда не забудет: "Готовьтесь. Началась война", – украинский ответ.

И еще немного творчества:

Напомним, художники создали NFT-коллекцию цифровых портретов Президента Украины Владимира Зеленского под названием #ActLikeZelensky, деньги от продажи которой пойдут на приобретение амуниции ВСУ. Стартовая цена – от $260.