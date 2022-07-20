В России YouTube назвали "стратегическим оружием США" и рассказали, когда его заблокируют

Игорь Ашманов считает, что видеохостинг запретят, как только нормально заработают российские аналоги: RuTube и "Вконтакте".

Власти России могут в 2022 году заблокировать видеохостинг YouTube, который принадлежит американской компании Google. 19 июля член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент исследовательской компании "Крибрум" Игорь Ашманов назвал сроки и причины во время онлайн-конференции Общественной палаты по теме угроз для несовершеннолетних пользователей Интернета.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

По его прогнозу, YouTube в РФ заблокируют в ближайшие несколько месяцев. Игорь Ашманов напомнил, что недавно российские власти оштрафовали компанию Google оштрафовали на 22 млрд рублей из-за отказа удалить запрещенный контент. Пока правительство РФ и государственные регуляторы не могут отказаться от YouTube, потому что нет качественной альтернативы.

"Я думаю, это кончится к осени, когда и RuTube нормально заработает, видео "ВКонтакте" станет более или менее самостоятельным хостингом. Когда начнется нормальная работа этих сервисов, появится замена", — высказался Игорь Ашманов.

Член Совета при президенте добавил, что США использует YouTube в качестве "стратегического оружия" в информационной войне против России. По его словам, на видеохостинге присутствует хорошая модерация, вот только модераторы не блокируют "плохой контент в России". Стоит отметить, что в апреле Игорь Ашманов уже призывал россиян готовиться к блокировке YouTube, поскольку последний не собирается договариваться с властями и соблюдать российское законодательство.

Как сообщает BBC, 18 июля в Москве Мировой суд Таганского района обязал Google выплатить штраф за повторное нарушение ограничения доступа к материалам с информацией, запрещенной в России. Сумма штрафа составила 10% от выручки компании на территории страны за год. На этот раз поводом стали видеоролики о вторжении России в Украину, которые, по словам Роскомнадзора, содержат "недостоверную информацию". Кроме того, Google обвинили в распространении материалов, "пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций", а также инструкций по изготовлению взрывчатых веществ.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил конфисковать и национализировать YouTube. Член комитета по бюджету и налогам пожаловался на работу отечественного видеохостинга RuTube, в котором сам не смог даже зарегистрироваться. По мнению Евгений Федорова, россиянам следует хранить данные в собственных дата-центрах, перехватить финансовые потоки и переименовать сервис в "Руснод".

В марте YouTube отключил монетизацию блогерам в России. Пользователи больше не могут воспользоваться такими функциями видеохостинга, как YouTube Premium, Music Premium, спонсорство, суперчаты, суперстикеры и покупка мерча.

В мае YouTube удалил более 9000 каналов, рассказывающих фейки о войне в Украине. Большая часть забаненных каналов называли вторжение РФ "освободительной миссией".