У Росії YouTube назвали "стратегічною зброєю США" та розповіли, коли її заблокують

Ігор Ашманов вважає, що відеохостинг заборонять, як тільки нормально запрацюють російські аналоги: RuTube і "Вконтакте".

Влада Росії може у 2022 році заблокувати відеохостинг YouTube, який належить американській компанії Google. 19 липня член Ради 3при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини, президент дослідницької компанії "Крібрум" Ігор Ашманов назвав терміни та причини під час онлайн-конференції Громадської палати на тему загроз для неповнолітніх користувачів інтернету.

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За його прогнозом, YouTube у РФ заблокують у найближчі кілька місяців. Ігор Ашманов нагадав, що нещодавно російська влада оштрафувала компанію Google оштрафувала на 22 млрд рублів через відмову видалити заборонений контент. Поки що уряд РФ і державні регулятори не можуть відмовитися від YouTube, тому що немає якісної альтернативи.

"Я думаю, це скінчиться до осені, коли і RuTube нормально запрацює, відео "ВКонтакте" стане більш-менш самостійним хостингом. Коли почнеться нормальна робота цих сервісів, з'явиться заміна", — висловився Ігор Ашманов.

Член Ради при президенті додав, що США використовує YouTube як "стратегічну зброю" в інформаційній війні проти Росії. За його словами, на відеохостингу є хороша модерація, ось тільки модератори не блокують "поганий контент у Росії". Варто зазначити, що у квітні Ігор Ашманов уже закликав росіян готуватися до блокування YouTube, оскільки останній не збирається домовлятися з владою й дотримуватись російського законодавства.

Як повідомляє ВВС, 18 липня в Москві Мировий суд Таганського району зобов'язав Google виплатити штраф за повторне порушення обмеження доступу до матеріалів із інформацією, забороненою в Росії. Сума штрафу склала 10% від виторгу компанії на території країни за рік. Цього разу приводом стали відеоролики про вторгнення Росії в Україну, які, за словами Роскомнагляду, містять "недостовірну інформацію". Крім того, Google звинуватили в поширенні матеріалів, які "пропагують екстремістські погляди й ідеологію терористичних організацій", а також інструкцій із виготовлення вибухових речовин.

Раніше депутат Держдуми Євген Федоров запропонував конфіскувати й націоналізувати YouTube. Член комітету з бюджету та податків поскаржився на роботу вітчизняного відеохостингу RuTube, де сам не зміг навіть зареєструватися. На думку Євгена Федорова, росіянам слід зберігати дані у власних дата-центрах, перехопити фінансові потоки та перейменувати сервіс на "Руснод".

У березні YouTube відключив монетизацію блогерам у Росії. Користувачі більше не можуть скористатися такими функціями відеохостингу як YouTube Premium, Music Premium, спонсорство, суперчати, суперстикери та покупка мерчу.

У травні YouTube видалив понад 9000 каналів, які розповідають фейки про війну в Україні. Більшість забанених каналів називали вторгнення РФ "визвольною місією".