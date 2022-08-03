У РФ запропонували садити у в'язницю батьків дітей, які використовують VPN заради YouTube (відео)

Закон про заборону VPN поки навіть не розглядає Держдума, але влада вже вживає заходів для боротьби з технологією.

Депутатка Державної думи від партії "Єдина Росія" Марія Бутіна запропонувала відправляти до в'язниці батьків дітей, які обходитимуть блокування YouTube за допомогою технології VPN. Таку ініціативу вона висунула в ефірі програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на каналі "Росія-1".

Марія Бутіна підтримала блокування відеохостингу YouTube у Росії. На її думку, росіяни зможуть обійтися без американського сервісу, якщо читатимуть книги замість перегляду відео, при цьому батьки повинні стежити, щоб діти дотримувалися заборон і не намагалися їх обійти технічними способами.

"Якщо ми, дорослі, не в змозі обмежити своїх дітей і виховати — то нас немає", — заявила вона. — "Згодом виховаємо".

У відповідь пропагандист Володимир Соловйов припустив: діти не читатимуть книги і все одно зможуть увійти на YouTube за допомогою VPN, адже в Росії немає конкурентоспроможної альтернативи. Він поцікавився, як контролювати дотримання обмежень і карати порушників: "Ти пропонуєш посадити їхніх батьків?". "Звичайно", — відповіла Марія Бутіна.

Пізніше на своєму Telegram-каналі російський депутат поскаржилася, ніби її слова "видерли з контексту полеміки". Вона звернула увагу, що закон про заборону VPN не внесений до Держдуми РФ, і подавати відповідний проєкт вона не має наміру.

"Сказане мною в ефірі необхідно розглядати виключно у контексті всієї бесіди, де йдеться про важливість уваги батьків до виховання своїх дітей та те, що споживається підростаючим поколінням в інформаційному полі", — наголосила Бутіна.

Напередодні "Росскомнадзор" повідомив агентству ТАРС, що в Росії вживають заходів щодо обмеження роботи VPN-сервісів, які порушують закони країни. Як пояснило відомство, засоби для обходу блокувань в Інтернеті визнаються загрозою згідно з новим законом РФ "Про зв'язок", і боротися з ними буде Центр моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування. До цього ЗМІ повідомляли, що у росіян виникли проблеми із підключенням до серверів Proton VPN та NordVPN.

VPN розшифровується з англійської як Virtual Private Network – "віртуальна приватна мережа". Так називають технології, які накладають мережеві підключення поверх іншої працюючої мережі через проміжний сервер доступу. Сервіс VPN присвоює пристрою користувача унікальну IP-адресу, що дозволяє приховувати його реальне розташування і обходити локальне блокування онлайн-ресурсів.

Раніше член Ради при президенті РФ із розвитку громадянського суспільства та прав людини Ігор Ашманов назвав YouTube "стратегічною зброєю США". На його думку, відеохостинг у Росії заблокують, як тільки в країні нормально запрацюють альтернативні сервіси, такі як RuTube та "ВКонтакте". Ігор Ашманов розраховує на осінь 2022 року.

Писали також, що YouTube видалив антивоєнну серію мультсеріалу "Масяня". У ній мультиплікатор спробував на прикладі вторгнення Китаю до Росії показати, що переживають українці після нападу російських військ.