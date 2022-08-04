Youtube видалив особистий канал російського блогера Дмитра Пучкова "Гобліна" (фото)

Адміністрація відеохостингу своє рішення пояснила тим, що перекладач, який мав близько 3 млн. підписників, порушив правила спільноти.

Платформа Youtube видалила особистий канал російського блогера та перекладача Дмитра Пучкова, який відомий під псевдонімом "Гоблін". Про це він розповів у своєму Telegram.

За словами Дмитра Пучкова, його особистий Youtube-канал було вилучено у четвер, 4 серпня. Адміністрація відеохостингу своє рішення пояснила тим, що російський блогер порушив правила спільноти. Однак, Youtube інших подробиць не навів.

"Доброго дня, Дмитро Пучков. Ми провели перевірку і виявили, що ви порушили наші правила спільноти. У зв'язку з цим ваш канал був видалений", — йдеться в повідомленні відеохостингу, яке отримав блогер.

Дмитро Пучков мав на Youtube близько 3 млн. підписників, випускаючи огляди на новинки в кіноіндустрії. Свої останні відеоролики перекладач присвячував повномасштабному вторгненню ЗС РФ в Україну.

У коментарі російському виданню "Ura.ru" блогер заявив, що рішення адміністрації відеохостингу було цілком очікуваним. За його словами, останніми місяцями Youtube активно банить особисті канали користувачів за проросійську позицію.

"Але є російські платформи, і весь контент я переніс туди ще півтора роки тому", — продовжив Дмитро Пучков і попередив, що всі блогери з Росії "перебувають у гостях у Youtube", де діють "чужі закони".

Колишній російський президент Дмитро Медведєв, коментуючи видалення особистого каналу "Гобліна", заявив, що влада РФ "помститься" відеохостингу за свого перекладача.

[ + – ] Youtube видалив канал російського блогера Дмитра Пучкова "Гобліна"

Нагадаємо, наприкінці липня адміністрація Youtube видалила особистий канал білоруського пропагандиста Григорія Азарьонка, який мав близько 10 тисяч підписників. Керівництво відеохостингу своє рішення пояснило тим, що журналіст порушив правила спільноти.

Також повідомлялося, що в Росії запропонували садити у в'язницю батьків дітей, які використовують VPN заради відеохостингу Youtube.