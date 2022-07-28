YouTube видалив канал білоруського пропагандиста Азарьонка

Одіозний білорус припускав, що може нарватися на блокування, тож ще у травні завів на платформі запасний канал. Нині на ньому вже 200 підписників.

Після трьох попереджень YouTube видалив канал білоруського пропагандиста Григорія Азарьонка, на якому було майже 10 тис. підписників. Про це пропагандист написав у своєму телеграм-каналі.

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Фокус переконався, що цього разу він не набрехав: канал "Григорий Азаренок" справді більше не доступний.

[ + – ] Так канал Азарьонка виглядав раніше

[ + – ] Так канал виглядає зараз: Youtube повідомляє, що його заблоковано через порушення правил спільноти

Раніше платформа вже обмежувала доступ до каналу: отримавши попередження, Азарьонок не міг завантажувати нові відео. Протягом трьох місяців він отримав три попередження, що стало підставою для видалення каналу — такі правила встановлені Youtube.

"Товариші, "гугл" повністю видалив мій аккаунт у "ютубі". Але якщо жлобалісти думають, що ми опустимо руки, то ми справді їх опустимо. Їм на голову", — так відреагував на рішення Youtube пропагандист.

Хто такий Григорій Азарьонок?

[ + – ] Азарьонок був єдиним цивільним на церемонії нагородження співробітників КДБ у серпні 2021 року

Азарьонок прославився своїми "п'ятихвилинками ненависті", під час яких він ображає опозиціонерів і всіх критиків Білорусі та Олександра Лукашенка, а також Росії та Володимира Путіна. Білоруський диктатор явно підмічає пропагандиста, іноді заохочуючи його. Наприклад, рік тому Лукашенко нагородив Азарьонка медаллю. Примітно, що того дня він був єдиним цивільним серед співробітників КДБ, удостоєних нагород.

Григорій Азарьонок у своїх програмах не соромиться у висловлюваннях, що може стати причиною бану на Youtube, тому він завчасно підготувався до такого розвитку подій. Ще у травні пропагандист створив резервний канал. Нині на ньому вже 200 підписників.

Втім, видалення каналу на Youtube не повинно засмучувати пропагандиста, оскільки у березні 2022 року він розповідав своїм глядачам, яке чудове життя розпочнеться у Білорусі після відключення соціальних мереж.

Програми Азарьонка також виходять на державному телебаченні Білорусі. У них пропагандист ображав Україну, називавши її "Бандеростаном", задовго до повномасштабного російського вторгнення. "Ваших дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат поставляють у європейські борделі мало не офіційно. Бідна, бідна наша Україна", — говорив він у березні 2021 року.

У липні 2021-го Олександр Лукашенко розповів про спробу вбивства Азарьонка, натякнувши на український слід в історії із замахом.