"Країна напіввимерлого народу та гордонів у владі", — на білоруському ТБ засудили Україну (відео)

Випуск зняв один із державних телеканалів Білорусі, у ньому критикують українську владу і власне український народ.

Державний телеканал Білорусі СТВ у рамках програми "Таємні пружини політики 2.0" з Григорієм Азаренком зняли сюжет про Україну.

Ведучий зняв спецвипуск, про Україну. У випуску Азаренко називає країну "жебраків і напіввимерлого народу" з "гордонами" у владі. У ньому він критикує дії попередньої і нинішньої української влади, а також власне українців.

"Вони перетворили успішну країну на піратський бандеростан. Ваших дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат поставляють в європейські борделі ледь неофіційно. Бідна, бідна наша Україна. Країна Гоголя і Булгакова, країна великих києво-печерських святих. Що з тобою зробили ці гордони?", — стверджує телеведучий.

Також у спецвипуску білоруський артист Володимир Костюхін заявив, що якби він зустрів Порошенка, то він би його задушив власними руками.

Наприкінці випуску ведучий звернувся до українців з питанням: "дорогі наші українці, рідні наші слов'яни, як ви терпите це все у владі?".

Нагадаємо, раніше біля воєнкому Білорусі влаштували флешмоб із передаванням "заряду енергії" від Лукашенка. Його запустив полковник ЗС Білорусі, який раніше потиснув руку самопроголошеного президента Білорусі.

Також зазначимо, що Олександр Лукашенко під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним конспектував його слова.