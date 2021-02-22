"Путина конспектирует". Лукашенко отличился во время встречи с президентом РФ в Сочи (видео)

На встречу с коллегой президент Беларуси приехал не с пустыми руками.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским коллегой Владимиром Путиным, а во время беседы внимал буквально каждому его слову, записывая то, что говорил глава РФ. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал PavlovskyNEWS. Похожее видео появилось и в Twitter на странице "Пул Первого".

В частности, Лукашенко активно записывал в тот момент, когда Путин хвалил продукты из Беларуси, отметив, что они "всегда свежие, качественные и доступные по цене".

Видимо, предвидя подобные речи, Лукашенко предусмотрительно привез в подарок коллеге корзину продуктов, среди которых были мясные продукты и сыры различных белорусских производителей. В том числе, судя по этикеткам, присутствуют хамон и сыр пармезан.

[ + – ] Подарок от Лукашенко для Путина Фото: Пул первого

Более того, Лукашенко всячески подчеркивал, что эта встреча отличается от стандартных протокольных бесед в деловых костюмах и в официальной обстановке.

"Думаю, что мы продолжим такой формат общения. Серьезные переговоры в обычной одежде – это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы", – цитирует слова Лукашенко ресурс "БелТА".

На втором видео президенты обсуждают совместную борьбу с коронавирусом. Лукашенко заявил, что в марте в Беларуси начнется производство русской вакцины, а его собеседник отметил, что еще ни с кем Россия так «плотно» не сотрудничала. Сам же глава РБ назвал это "серьезной поддержкой".

"Мы реализуем крупные проекты в сфере энергетики, достаточно вспомнить только вот о белорусской атомной электростанции, работа над которой идет успешно. И я хочу обратить внимание на то, что президент Беларуси лично уделяет внимание этому крупнейшему проекту", – заявил российский президент в конце встречи.

После переговоров президенты отправились на обед, где к ним присоединился Дмитрий Медведев, а затем Путин позвал Лукашенко кататься на лыжах и снегоходах.

Эта встреча стала уже второй после того, как в Беларуси прошли президентские выборы. 14 сентября 2020 года Александр Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждались "перспективы интеграции в рамках Союзного государства". Это был первый выезд Лукашенко за пределы Беларуси после выборов, которые состоялись 9 августа.

Путин стал одним из первых, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах, после которых по всей стране вспыхнули протесты против их результатов. Уже вскоре российский президент заговорил о том, что Беларуси будет выделен кредит в полтора миллиарда долларов в "этот непростой момент".