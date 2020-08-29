Российская Федерация признала выборы в Беларуси легитимными. Президент РФ Владимир Путин назвал Александра Лукашенко победителем.

Об этом Путин заявил в интервью на телеканале "Россия-1".

По его словам, он уже поздравил Лукашенко с победой.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность", – сказал он.

Путин считает, что есть основания сомневаться в честности тех, кто не согласен с результатами выборов в Беларуси.

Стоит отметить, что Путин вспомнил о "победе" Лукашенко на выборах накануне его дня рождения. 30 августа Александру Лукашенко исполнится 66 лет.

10 августа глава КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах и очередным президентским сроком. После Си Цзиньпина поздравили Лукашенко президенты РФ и Казахстана.