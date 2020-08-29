Музыкант считает, что лучшими кандидатами на новых выборах были бы не политики, а люди, которые своими поступками доказали, что они патриоты страны.

Музыканты группы Brutto не признают результатов выборов в Беларуси и не считают Александра Лукашенко законно избранным президентом. Об этом заявил лидер группы Brutto Сергей Михалок в своем видеообращении.

Певец призвал провести новые президентские выборы с соблюдением всех демократических процедур.

Михалок также считает, что лучшими кандидатами на новых выборах были бы не политики, а люди, которые своими поступками доказали, что они патриоты страны.

"Лично я считаю, что хорошими кандидатами будут те люди, которые на протяжении многих лет своими делами, словами, поступками, идеями и трудом доказывали, что они являются патриотами Беларуси и хотят, чтобы Беларусь была свободной, независимой, процветающей европейской страной", – сказал он.

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Среди таких людей Михалок называет Светлану Алексиевич, Николая Халезина, Левона Вольского, Виталия Гуркова. По его словам, список можно продолжить: "пускай будет много кандидатов и пускай победит достойный".

Музыкант также раскритиковал силовое подавление протестов, назвав силовиков "бешеными псами".

"Те, кто поднял руку, должны сидеть на скамье подсудимых и должны сидеть за решеткой", – подчеркнул он.

Михалок записал обращение, которое начал с цитаты из стихотворения Янки Купалы "Песьня вольнага чалавека". В конце своего обращения он спел написанный в декабре 2010 года гимн протеста "Грай".

Сергей Михалок во время концерта 12 августа в Одессе впервые высказался относительно президентских выборов и последовавших за ними массовых акций протеста у себя на родине в Беларуси.

24 августа во время празднования Дня Независимости президент Владимир Зеленский присвоил звание заслуженного артиста Украины Сергею Михалку.