В День Независимости Зеленский присвоил звание заслуженного артиста Михалку

Белорусский певец был награжден во время торжественных мероприятий в Киеве.

В понедельник, 24 августа, во время празднования Дня Независимости президент Владимир Зеленский присвоил звание заслуженного артиста Украины Сергею Михалку. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский вручил награду белорусскому певцу в рамках торжественной части празднования Дня Независимости в Киеве. Также президент вручил государственные награды украинским военным, ученым, врачам, полицейским и артистам.

"Вручить почетное звание заслуженный артист Украины Михалку Сергею Владимировичу, музыканту, солисту группы Brutto", – объявил ведущий церемонии.

Звание "Заслуженного артиста Укарины" присваивается деятелям искусства за высокое исполнительское мастерство, создание высокохудожественных образов, представлений, кинофильмов ставших достоянием отечественного культурно-художественного наследия.

Еще в 2015 году Сергей Михалок попросил права на постоянное проживание в Украине. По его словам, поддержка революции в Украине группой "Ляпис Трубецкой" вызвала негативную и враждебную реакцию со стороны властей Беларуси и России. Поэтому Михалок отказался от белорусского гражданства и попросил права на постоянное проживание в Украине.

Ранее сообщалось, что протестующие белорусы были возмущены молчанием музыканта относительно событий в Беларуси.

Свое отношение к происходящему в Беларуси высказывают многие известные личности. Так, белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, призвала Лукашенко уйти в отставку.

Позже Сергей Михалок отреагировал на ситуацию в Беларуси, сказав что "Воины света поборют Дартов Вейдеров".