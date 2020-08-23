Почти 30. Как прошли 29 лет украинской независимости

Современная независимая Украина приближается к своему 30-летию. За это время страной правили шесть президентов, скандалы и достижения которых сотворили современную историю страны. Накануне Дня независимости Фокус вспоминает самые яркие эпизоды из жизни страны, и тех, кто руководил Украиной последние 29 лет

"Маємо те, що маємо"

Леонид Кравчук 1991–1994

Главный скандал

• Крупнейшие забастовки шахтёров на Донбассе начались летом 1993 года. Они стали одной из причин проведения досрочных выборов парламента и президента в 1994 году.

Главное достижение

• Беловежские соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ), подписанные 8 декабря 1991 года Беларусью, Украиной и Россией.

Главная реформа

• Первая волна приватизации: 21 апреля 1994 года Леонид Кравчук подписал Указ «О введении в наличный оборот приватизационных имущественных сертификатов». Крупные предприятия превращались в акционерные общества и скупались за бесценок.

Главная угроза

• Гиперинфляция и экономический кризис первых лет независимости. В 1993 году в Украине установлен рекордный уровень инфляции — 10 000%.

$1258 составлял ВВП на душу населения в последний год президентской каденции Кравчука (1993). По оценке Всемирного банка, в этот период Украина соседствовала с показателями ВВП Болгарии — $1278 и Республики Эль-Сальвадор — $1216.

"Украина — не Россия"

Леонид Кучма 1994–2005

Главные скандалы

• Убийство Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года. За этим последовал кассетный скандал, который перерос в протестное движение «Украина без Кучмы». Аудиозаписи сотрудника службы охраны президента Николая Мельниченко, подлинность которых не доказана, указывали на причастность высшего руководства Украины к убийству журналиста.

• Катастрофа авиалайнера Ту-154М, который выполнял рейс по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, произошла в октябре 2001 года. Самолёт сбит украинской ракетой во время военных учений в Крыму, погибли 78 человек.

Главные достижения

• Принятие Конституции 28 июня 1996 года.

• Договор о российско-украинской государственной границе, подписанный в 2003 году.

Главная реформа

• Введение новой национальной валюты — гривни — в 1996 году, обуздание инфляции.

Главные угрозы

• Конфликт вокруг острова Тузла в Керченском проливе осенью 2003 года. Россияне стали строить насыпную дамбу к украинскому острову, пытаясь соединить его с Таманским полуостровом. Это событие считают первой прямой попыткой Москвы заявить претензии на украинские территории.

• Будапештский меморандум, подписанный в декабре 1994 года: Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии суверенитета со стороны США, Великобритании и России. Будущее показало, что гарантии не соблюдаются.

$1366 составлял ВВП на душу населения в последний год президентской каденции Кучмы (2004). По оценке Всемирного банка, в этот период Украина соседствовала с показателями ВВП Ирака — $1391 и Республики Конго — $1324.

"Ці руки нічого не крали"

Виктор Ющенко 2005–2010

Главные скандалы

• Политический кризис 2006 года привёл к тому, что после краха «оранжевой» коалиции премьер-министром Украины стал Виктор Янукович. Через год его политические решения и действия Рады вынудили Ющенко стать первым в истории страны президентом, распустившим парламент.

• Провал интеграции в НАТО стал очевидным в 2008 году, когда Украина не получила приглашения присоединиться к ПДЧ (плану действий по членству в НАТО) на саммите альянса в Бухаресте из-за разногласий членов НАТО. Во многом на это повлиял премьер Янукович: во время визита в штаб-квартиру альянса он заявил, что Украина не готова к выполнению ПДЧ.

Главные достижения

• Восстановление исторической памяти: Голодомор 1932–1933 годов в Украине признали геноцидом, лидеру ОУН Степану Бандере присвоили звание Героя Украины.

Главные реформы

• Введение внешнего независимого тестирования (ВНО), по мнению президента Ющенко, решило проблему коррупции в высшей школе на этапе вступительных экзаменов.

Главная угроза

• Газовая война с Россией вошла в острую фазу 1 января 2009 года, когда РФ прекратила поставки газа в Украину. Этому предшествовал резкий скачок цен на топливо, который произошёл на фоне кризиса российско-украинских отношений.

$2542 составлял ВВП на душу населения в последний год президентской каденции Ющенко (2009). По оценке Всемирного банка, в этот период Украина соседствовала с показателями ВВП Тувалу — $2599 и Египта — $2329.

"Донбасс порожняк не гонит"

Виктор Янукович 2010–2014

Главный скандал

• «Харьковские соглашения» с Россией о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму на 25 лет (до 2042 года) подписаны в 2010-м. В обмен Украина получила скидку на газ — $100. Оппозиция обвинила Януковича в предательстве национальных интересов.

• В 2011 году отправлены в тюрьму лидеры оппозиции Юлия Тимошенко и Юрий Луценко.

Главное достижение

• Выросли зарплаты и уровень занятости населения. По данным Госстата, в 2012–2013 годах среднемесячная зарплата по стране выросла на 45,8%: в январе —декабре 2010 года она составляла 2239 грн, в этот же период 2012-го — 3025 грн, а в 2013-м — 3265 грн.

Главная реформа

• Изменения пенсионной системы произошли в 2011 году: увеличили страховой стаж для женщин до 30 лет, для мужчин — до 35 лет, повысили пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — до 65.

Главные угрозы

• Феномен «Семьи» стал живым памятником коррупции: самым могущественным оказался олигархический клан, состоящий из ближайшего политического и бизнес-окружения Януковича и его старшего сына Александра.

• Отказ подписывать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС привёл к революции, которая вынудила Януковича бежать из страны. Воспользовавшись моментом, Россия напала на Украину.

$4029 составлял ВВП на душу населения в последний год президентской каденции Януковича (2013). По оценке Всемирного банка, в этот период Украина соседствовала с показателями ВВП Самоа — $4037 и Королевства Иордания — $3998.

"Циничные бандеры"

Пётр Порошенко 2014–2019

Главный скандал

• Обвинения в хищениях в госконцерне «Укроборонпром» нанесли огромный урон репутации президента Порошенко. В феврале 2019 года журналисты утверждали, что бизнес-партнёр и тогдашний первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь якобы причастны к миллионным хищениям в оборонной сфере. Судебное расследование не закончено.

Главные достижения

• Подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Безвизовый режим с Евросоюзом.

• Получение от Вселенского патриарха томоса об автокефалии Православной церкви Украины стало крупной победой на поле церковной дипломатии.

Главные реформы

• Проект «Новая украинская школа» привёл к пересмотру устаревших педагогических практик.

• Первый этап медицинской реформы вызвал много споров, его автором было и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Главная угроза

• Вооружённый конфликт с Россией стал ключевым вызовом для Петра Порошенко.

$3096 составлял ВВП на душу населения в последний год президентской каденции Порошенко (2018). По оценке Всемирного банка, в этот период Украина соседствовала с показателями ВВП Республики Джибути — $3141 и Республики Вануату — $3095.

"Вийди звідси, розбійник!"

Владимир Зеленский — с 2019 г.

Главный скандал

• Поездка в Оман дала основания для предположений журналистов о том, что президент Зеленский провёл секретные встречи с представителями РФ. В Офисе президента это отрицают и подали на журналистов в суд.

Главные достижения

• Закон о ликвидации депутатской неприкосновенности Верховная Рада приняла под громкие аплодисменты парламентариев.

• Закон об импичменте был главным предвыборным обещанием Зеленского, его приняли в начале работы Верховной Рады нового созыва. Эксперты называют его «законом с большой уловкой», так как в случае необходимости прибегнуть к импичменту практически невозможно.

Главная реформа

• Закон об открытии рынка сельскохозяйственной земли принимали долго и эмоционально, под сопровождение массовых протестов по всей стране. Событие считается историческим, так как мораторий на продажу земли в Украине действовал почти 19 лет.

• Продолжение реформы децентрализации.

Главная угроза

• Кадровый голод в новой команде, который привёл к непрофессионализму и популистским решениям властей.

$3639 составлял ВВП на душу населения в последний год президентской каденции Зеленского (2019). По оценке Всемирного банка, в этот период Украина соседствовала с показателями ВВП Королевства Эсватини в Южной Африке — $3837 и Республики Кабо-Верде — $3603.