Равнодушие убивает не хуже пули. Протестующие белорусы возмущены молчанием автора хита "Воины света"

В Беларуси третий день не утихают протесты, а Сергей Михалок, лидер "Ляписа Трубецкого" уехал с концертом в Одессу - 12 августа он будет выступать в клубе "Ибица".

Сергей Михалок, лидер группы "Ляпис Трубецкой" и автор хита "Воины света", который стал одним из гимнов украинской Революции Достоинства, в среду, 12 августа, даст концерт в ночном клубе "Ибица" в Одессе.

За все время с начала протестов в Беларуси певец никак не высказался по ситуации, и это вызывает вопросы и недоумение у поклонников.

Об этом можно судить и по комментариям пользователей на странице певца в Facebook, и потому, что Михалок закрыл комментарии в Instagram.

При этом, в Instagram Михалок еще день назад разместил фото с геолокацией "Одесса, Украина". На снимке музыкант отдыхает перед концертом в компании украинского продюсера Юрия Бардаша.

Пока ждет концерта, Михалок отдыхает в Одессе

"Сергей, Вам там просили передать, что в Беларуси происходят тексты ваших песен", "Равнодушие убивает не хуже пули. Ты нам нужен, Сережа. Слово сильнее и важнее, чем кажется. Они боятся слов. А ты всегда хорошо острил", "Сергей, вас там силовики за яй*а наверное держат крепко сейчас, как Тихановскую?", "Видимо, вы про себя в будущем в этих песнях пели. Где ваша реакция на происходящее в Беларуси. Безразличие убивает не хуже пули! Может я ошибаюсь!? Но тишина пока что..." – пишут пользователи в комментариях под постом с анонсом концерта в Киеве.

Пользователи не сдерживают эмоций в комментариях

Тем временем, лидера "Ляписа Трубецкого" можно будет увидеть в Одессе, в "Ибице" в среду, 12 августа, в 21:00.

"Воин Света (Света - это не имя, хотя кто знает) завтра выступает в нк "Ибица" (Одесса). Потому что революции революциями, а работа работой", - написал в соцсети блогер Денис Гороховский.

В сети волна критики поведению лидера "Ляписа Трубецкого"

Буквально два часа назад автор известного хита "Воины света", выложил в Facebook пост с песней "Родны край",

"Я вернусь к той поэзии, которая мне близка. Я вернусь к каким-то метафорам, и это будет похоже на "Железный" или "Воинов света", - говорил как-то о песне сам автор.

Песня "Родны край" вышла в 2015 году

Но это не спасло певца от дальнейшей критики со стороны фанатов, которым оказалось мало такой реакции на массовые протесты.

Пользователи продолжают сыпать критику в адрес известного исполнителя

Отметим, в Минске уже несколько дней продолжаются протесты. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

Напомним, ранее высказал свою поддержку протестующим в Беларуси автор многочисленных интервью в России Юрий Дудь.

Музыкант Noize MC поддержал жителей Беларуси, которые вышли с масштабными протестами на улицы страны, выражая несогласие с результатами президентских выборов.

Известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева попросила участников протестов "оставаться людьми".