В Черногории сорвали концерты группы "Ляпис": посольство заявило о "прямой угрозе украинцам"

По словам представителей музыкального коллектива, из-за их гражданской позиции концерты отказались проводить не только в Будве, но и в соседнем городе.

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Посольство Украины в Черногории прокомментировало срыв концертов группы "Ляпис" в городе Будва, которые были запланированы на 14 и 15 февраля. Об этом сообщается на странице дипломатического представительства в Facebook.

Музыканты назвали произошедшее "беспрецедентным политическим давлением".

"Любое давление как на владельцев клуба, где должно было состояться выступление, так и украинских гостей, а также публичная демонстрация агрессии и высказывания, сеющие ненависть, совершенно неприемлемы и заслуживают однозначного осуждения", — заявили в посольстве.

Акцию, устроенную накануне вечером перед зданием клуба можно расценивать как прямую угрозу украинцам, находящимся в Будве, считают дипломаты.

В посольстве назвали тревожным сигналом то, что черногорские власти не обеспечили безопасность гостей Будвы, и призвали принять меры.

В МИД Черногории не комментировали этот случай.

[ + – ] Анонс концерта "Ляписа"

Украинский музыкальный коллектив "Ляпис 98" 14 февраля уведомил поклонников, что запланированный концерт в Будве переносится в город Котор. Но в дальнейшем группа сообщила, что все площадки города "одна за другой отказались" от концерта.

"В связи с беспрецедентным политическим давлением на концертные площадки, связанным с гражданской позицией группы "Ляпис Трубецкой", на сегодняшний день проведение концерта данного коллектива не представляется возможным", — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце января в Киеве прошел марш памяти белорусского активиста Михаила Жизневского и других граждан Беларуси, погибших за Украину.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине погиб белорус Эдуард Лобов. Политзаключенный Александр Молчанов сообщил, что доброволец "уничтожил оккупантов в ближнем бою" и получил смертельное осколочное ранение.