У Чорногорії зірвали концерти гурту "Ляпіс": посольство заявило про "пряму загрозу українцям"

За словами представників музичного колективу, через їхню громадянську позицію концерти відмовилися проводити не тільки в Будві, а й у сусідньому місті.

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Посольство України в Чорногорії прокоментувало зрив концертів гурту "Ляпіс" у місті Будва, які були заплановані на 14 та 15 лютого. Про це повідомляється на сторінці дипломатичного представництва у Facebook.

Музиканти назвали подію "безпрецедентним політичним тиском".

"Будь-який тиск як на власників клубу, де мав відбутися виступ, так і українських гостей, а також публічна демонстрація агресії та висловлювання, що сіють ненависть, абсолютно неприйнятні та заслуговують на однозначне засудження", — заявили в посольстві.

Акцію, влаштовану напередодні ввечері перед будівлею клубу, можна розцінювати як пряму загрозу українцям, які перебувають у Будві, вважають дипломати.

У посольстві назвали тривожним сигналом те, що чорногорська влада не забезпечила безпеку гостей Будви, і закликала вжити заходів.

У МЗС Чорногорії не коментували цей випадок.

[ + – ] Анонс концерту "Ляпіса"

Український музичний колектив "Ляпіс 98" 14 лютого повідомив шанувальників, що запланований концерт у Будві переноситься в місто Котора. Але надалі група повідомила, що всі майданчики міста "один за одним відмовилися" від концерту.

"У зв'язку з безпрецедентним політичним тиском на концертні майданчики, пов'язаним із громадянською позицією гурту "Ляпіс Трубецкой", на сьогодні проведення концерту цього колективу не є можливим", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці січня в Києві пройшов марш пам'яті білоруського активіста Михайла Жизневського й інших громадян Білорусі, які загинули за Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні загинув білорус Едуард Лобов. Політв'язень Олександр Молчанов повідомив, що доброволець "знищив окупантів у ближньому бою" та отримав смертельне уламкове поранення.