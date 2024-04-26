Угроза удара по киевским больницам: пациентов эвакуируют, в СБУ отреагировали (фото, видео)

Как отметили в ведомстве, сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать любые негативные последствия, в том числе и террористической угрозы.

Related video

Заявления представителя белорусских спецслужб о пребывании террористов в украинских больницах являются частью информационно-психологических операций, которые могут быть выгодны России. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмели в СБУ, Украина уже не первый год пребывает в состоянии полномасштабной войны и осознает необходимость соблюдения правил безопасности. Поэтому спецслужбы и местные власти реагируют на любую потенциальную угрозу в соответствии с установленными протоколами действий. В настоящее время принимаются все необходимые меры для предотвращения любых негативных последствий даже теоретической угрозы.

Важно

"Украина прекратит существование": Лукашенко предложил Западу "сыграть вничью" с Россией

"Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать любые негативные последствия даже теоретической угрозы", — говорится в сообщении СБУ.

Ведомство также обратило внимание на то, что настоящие террористы находятся в Кремле.

"Отдельно подчеркиваем: представителям белорусского режима, который полностью сдал свою страну России, стоит понять простую вещь — люди, которые защищают Украину от оккупантов, являются героями, а не террористами. Потому что настоящие террористы находятся в Кремле. И они обязательно получат наказание за все свои преступления", — добавили в СБУ.

Угрозы Беларуси

В четверг, 26 апреля на Всебелорусском народном собрании КГБ Беларуси Иван Тертеля пригрозил ударами по киевским больницам, в которых якобы скрываются некие террористы.

"Все эти люди и их планы нам известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени. Среди террористов есть убитые и раненые, их настигнет наказание несмотря на то, что своим логовом они выбрали киевские больницы по адресу Богатырская 30-32, где спрятались за спины больных детей", — заявил Тертеля.

Эвакуация больниц в Киеве

В пятницу, 26 апреля, стало известно, что киевские власти в срочном порядке эвакуировали две больницы, включая одну детскую, расположенных на улице Богатырской в Оболонском районе столицы. Причиной этого стало массовое распространение в сети видео, в котором анонсировался удар по этим медицинским учреждениям, с утверждением, что в них находятся военные.

"Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы", — прокомментировали в КГГА заявления белорусской стороны.

Как рассказали журналисты медиа "Новини.Live, больных детей на носилках эвакуировали вместе с медицинскими аппаратами. Кого-то выносили просто на руках.

Эвакуация пациентов из столичной больницы

Также сообщалось об эвакуации расположенной рядом кожно-венерологической больницы.

"Куда переедут больные пока неизвестно, на месте дежурит много "скорых", — сообщает СМИ.

Напомним, 3 апреля в МВД сообщили, что российские оккупанты распространяют фейк относительно эвакуации из Харькова от имени ГСЧС Украины. Отмечалось, что Силы безопасности и обороны Украины надежно удерживают позиции вдоль всей линии фронта, в том числе и в Харьковской области.