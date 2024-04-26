Загроза удару по київських лікарнях: пацієнтів евакуюють, в СБУ відреагували (фото, відео)

Як зазначили у відомстві, наразі вживають усіх необхідних заходів, щоб нівелювати будь-які негативні наслідки, зокрема й терористичної загрози.

Related video

Заяви представника білоруських спецслужб про перебування терористів в українських лікарнях є частиною інформаційно-психологічних операцій, які можуть бути вигідні Росії. Про це в п'ятницю, 26 квітня, повідомляє пресцентр СБУ.

Як зазначили в СБУ, Україна вже не перший рік перебуває в стані повномасштабної війни й усвідомлює необхідність дотримання правил безпеки. Тому спецслужби та місцева влада реагують на будь-яку потенційну загрозу відповідно до встановлених протоколів дій. Наразі вживаються всі необхідні заходи для запобігання будь-яким негативним наслідкам навіть теоретичної загрози.

Важливо

"Україна припинить існування": Лукашенко запропонував Заходу "зіграти внічию" з Росією

"Наразі вживаються всі необхідні заходи, щоб нівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози", — ідеться в повідомленні СБУ.

Відомство також звернуло увагу на те, що справжні терористи перебувають у Кремлі.

"Окремо наголошуємо: представникам білоруського режиму, який повністю здав свою країну Росії, варто зрозуміти просту річ — люди, які захищають Україну від окупантів, є героями, а не терористами. Тому що справжні терористи перебувають у Кремлі. І вони обов'язково отримають покарання за всі свої злочини", — додали в СБУ.

Погрози Білорусі

У четвер, 26 квітня, на Всебілоруських народних зборах КДБ Білорусі Іван Тертеля пригрозив ударами по київських лікарнях, де нібито переховуються якісь терористи.

"Усі ці люди та їхні плани нам відомі. У боротьбі з тероризмом діємо за законами воєнного часу. Серед терористів є вбиті й поранені, їх наздожене покарання, попри те, що своїм лігвом вони обрали київські лікарні за адресою Богатирська 30-32, де сховалися за спини хворих дітей", — заявив Тертеля.

Евакуація лікарень у Києві

У п'ятницю, 26 квітня, стало відомо, що київська влада терміново евакуювала дві лікарні, включно з однією дитячою, розташованих на вулиці Богатирській в Оболонському районі столиці. Причиною цього стало масове поширення в мережі відео, де анонсувався удар по цих медичних установах із твердженням, що там перебувають військові.

"Це абсолютна брехня та провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці", — прокоментували в КМДА заяви білоруської сторони.

Як розповіли журналісти медіа "Новини.Live", хворих дітей на ношах евакуювали разом із медичними апаратами. Когось виносили просто на руках.

Евакуація пацієнтів зі столичної лікарні

Також повідомлялося про евакуацію розташованої поруч шкірно-венерологічної лікарні.

"Куди переїдуть хворі, поки невідомо, на місці чергує багато "швидких", — повідомляє ЗМІ.

Нагадаємо, 3 квітня в МВС повідомили, що російські окупанти поширюють фейк щодо евакуації з Харкова від імені ДСНС України. Зазначалося, що Сили безпеки й оборони України надійно утримують позиції вздовж усієї лінії фронту, зокрема й у Харківській області.