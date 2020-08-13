"Воины света поборют Дартов Вейдеров": Сергей Михалок впервые отреагировал на ситуацию в Беларуси

Музыкант на концерте в Одессе был очень краток: "Я здесь не для того, чтобы геополитическую х... рассказывать".

Сергей Михалок, экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой", фронтмен проекта Brutto, автор хита "Воины света", который стал одним из гимнов украинского Евромайдана, во время концерта 12 августа в Одессе высказался относительно президентских выборов и последовавших за ними массовых акций протеста у себя на родине в Беларуси.

Об этом пишет Думская.

В начале концерта Михалок вышел на сцену и произнес: "Я знаю, что все наши братья-белорусы – воины света поборют всех Дартов Вейдеров. Но я здесь не для того, чтобы геополитическую х... рассказывать, а для того, чтобы петь вам ох…ные песни".

Больше ничего на тему протестов Михалок во время выступления не говорил.

Ранее сообщалось, что протестующие белорусы были возмущены молчанием музыканта относительно событий в Беларуси.

Свое отношение к происходящему в Беларуси высказывают многие известные личности. Так, белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, призвала Лукашенко уйти в отставку.

Напомним, Фокус ведет хронику протестов в Беларуси, с последними обновлениями ситуации можно ознакомиться здесь.