Гарик Харламов считает, что люди имеют право на протест и отстаивание своей точки зрения.

Российские артисты Гарик Харламов и Александра Бортич выступили с поддержкой протестующих в Беларуси граждан.

В частности, Гарик Харламов в своем Instagram признал право людей на протест и обратился к действующему президенту страны Александру Лукашенко.

"Хочу выразить слова поддержки нашему братскому белорусскому народу! Держитесь!" – написал он.

По мнению ведущего Comedy Club, недопустимо избивать и унижать человека за отстаивание своей точки зрения.

"Я вижу, как "Батька" лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями... Это может очень плохо закончиться. Примеров масса. Не превращайтесь в зверей!", – добавил юморист.

Харламов также обратился напрямую к Лукашенко: "Александр Григорьевич, остановите насилие!"

Кроме того, актриса Александра Бортич, уроженка Беларуси, тоже решила поддержать протестующих в этой стране и вышла к зданию белорусского посольства в Москве с плакатом.

Фото: instagram.com/bortich

"Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора. Беларусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы ее добьетесь. Насильно мил не будешь. Жыве Беларусь!, – написала артистка в Instagram.

Напомним, Фокус ведет хронику протестов в Беларуси, с последними обновлениями ситуации можно ознакомиться здесь.