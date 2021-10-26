"Сейчас мы устроим с ним дуэль": Михалок объяснил, почему ударил зрителя на концерте в Полтаве (видео)

Вышедший на сцену молодой человек, утверждает солист, был выпившим и начал ему хамить и говорить дерзкие слова.

Солист рок-коллектива "Brutto" и группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок записал видео с комментариями по поводу происшествия на концерте в Полтаве, где он на сцене ударил зрителя.

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В начале артист рассказал о том, что концерты его коллектива – это "интерактивное шоу", на которых всегда много "эксцентрики, буффонады и импровизации".

"Есть еще д*раки, очень много д*раков, кто на это все ходит", — сказал Михалок, после чего начал рассказывать предысторию инцидента.

По его словам, во время импровизированной паузы он решил пообщаться с публикой и заметил двух подвыпивших молодых людей, которые сидели в переднем ряду и "скучали". Далее Михалок попросил одного из парней, у которого была гитара, выйти на сцену и что-то на ней сыграть.

"…Я сам вообще когда-то начинал как уличный музыкант. И думаю – сейчас мы устроим с ним дуэль. И вот он выходит на сцену, и я понимаю, что он кричит что-то грубое, но слов я не мог разобрать. Я ему шепчу – доставай гитару и играй, а потом я что-то сыграю, но потом я понимаю, что он вообще никакой", — объяснил артист.

Далее Михалок сказал, что парень начал ему хамить и говорить дерзкие слова на сцене, где находился его сын.

"Это мое рабочее место, люди смотрят, мы – "Брутто Ностры", я – Михалок. Имидж предполагает и я его тихонечко "боданул", — сказал солист, отметив при этом, что он этому конфликту не придал значения.

По словам Михалка, молодой человек, которого он ударил, дальше присутствовал на концерте, при чем артист якобы предлагал ему "сатисфакцию".

"Юра иди сюда, может хочешь satisfaction? Я руки уберу за спину, ввалишь мне. Но никаких претензий он не имел", — завершил Михалок.

Напомним, что Сергей Михалок побил одного из своих зрителей прямо на сцене во время концерта в Полтаве. Он отметил, что во время этого концерта является "главным" на сцене и должен следить за порядком.