Сергей Михалок ударил зрителя на сцене во время концерта (видео)

Зритель с гитарой забрался на сцену и хотел что-то исполнить, но Михалок потребовал у него билет, а затем ударил головой в нос. Свой поступок музыкант объяснил необходимостью следить за порядком.

Основатель и солист рок-коллектива "Brutto" и группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок побил одного из своих зрителей прямо на сцене во время концерта в Полтаве. Соответствующие видео пользователи разместили в социальных сетях.

Сейчас Михалок вместе со своим проектом "Ляпис-98" гастролирует по территории Украины. Инцидент в Полтаве произошел 20 октября во дворце досуга "Листопад" — Михалок повздорил с мужчиной по имени Юрий с гитарой, которого в итоге позвал на сцену.

"Юра, споешь, жизни дашь всем?", —спросил Михалок, когда парень поднимался на сцену.

Когда тот залез на сцену, артист потребовал показать билет на концерт. В конце концов Михалок схватил зрителя за одежду и ударил головой в нос. Это вызвало возмущение у некоторых зрителей, которые возмутились и начали прогонять исполнителя. Затем артист взял микрофон и объяснил свой поступок.

"И вот когда в таком тяжелом кабаке люди подходят и заказывают какие-то песни, всегда бывают разные моменты. Кому-то надо один номер, кому-то — другой. И, конечно же, мне — 14-летнему парню, всегда было дико тяжело найти общение с публикой. Поэтому, конечно, когда приходит уличный музыкант пропитый, бл*дь, который попал сюда, конечно же, не за деньги. Который, наверное, в этом доме культуры работает где-нибудь, я отношусь с уважением к тому, что он пришел на шару сюда со своей гитарой. Холодный, спившийся немножко парень, наверное, моложе меня. Мне пришлось ему быка зарядить, потому что если ты не готов что-то публике показать, то нех*й на сцену лезть со своей балалайкой", — заявил Михалок.

По словам музыканта, ранее он и сам был артистом, который играл в переходах, однако "он знает правила гильдии". Он отметил, что во время этого концерта является "главным" на сцене и должен следить за порядком.

"Я поступил достаточно честно. Сюда пустил человека, разрешил ему здесь выступить, хотя он на меня что-то там говорил. Это неважно, он имеет право возмутиться. Потом я у него попросил билет. То есть он пришел на шару и еще пи*дит. Если ты не смог спеть или что-то здесь делать, то тебе, конечно же, давали пи*ды, он сразу это понял. Но просто он думал, что кто-то ему за меня даст", — заявил лидер "Brutto" и стал исполнять песню "Ляписа Трубецкого" "Метелица".

