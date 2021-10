Сергій Міхалок вдарив глядача на сцені під час концерту (відео)

Глядач із гітарою забрався на сцену та хотів щось виконати, але Міхалок вимагав у нього квиток, а потім вдарив головою в ніс. Свій вчинок музикант пояснив необхідністю стежити за порядком.

Засновник і соліст рок-колективу "Brutto" та групи "Ляпис Трубецкой" Сергій Міхалок побив одного зі своїх глядачів прямо на сцені під час концерту в Полтаві. Відповідні відео користувачі розмістили в соціальних мережах.

Зараз Міхалок разом зі своїм проектом "Ляпіс-98" гастролює по території України. Інцидент у Полтаві стався 20 жовтня в палаці дозвілля "Листопад" — Міхалок посварився з чоловіком на ім'я Юрій із гітарою, якого в підсумку покликав на сцену.

"Юра, заспіваєш, життя даси всім?" — запитав Міхалок, коли хлопець піднімався на сцену.

Коли той заліз на сцену, артист почав вимагати показати квиток на концерт. Зрештою Міхалок схопив глядача за одяг і вдарив головою в ніс. Це викликало обурення в деяких глядачів, які обурилися та почали проганяти виконавця. Потім артист взяв мікрофон і пояснив свій вчинок.

"І ось коли в такому важкому шинку люди підходять і замовляють якісь пісні, завжди бувають різні моменти. Комусь треба один номер, комусь — інший. І, звичайно ж, мені — 14-річному хлопцю, завжди було дико важко знайти спілкування з публікою. Тому, звичайно, коли приходить вуличний музикант пропитий, бл*дь, який потрапив сюди, звичайно ж, не за гроші. Який, напевно, у цьому будинку культури працює де-небудь, я ставлюся з повагою до того, що він прийшов на шару сюди зі своєю гітарою. Холодний, спився трошки хлопець, напевно, молодший за мене. Мені довелося йому бика зарядити, тому що якщо ти не готовий щось публіці показати, то нех*й на сцену лізти зі своєю балалайкою", — заявив Міхалок.

За словами музиканта, раніше він і сам був артистом, який грав у переходах, однак "він знає правила гільдії". Він зазначив, що під час цього концерту є "головним" на сцені та повинен стежити за порядком.

"Я вчинив досить чесно. Сюди пустив людину, дозволив їй тут виступити, хоча він на мене щось там говорив. Це неважливо, він має право обуритися. Потім я у нього попросив квиток. Тобто він прийшов на шару і ще пи*дить. Якщо ти не зміг заспівати або щось тут робити, то тобі, звичайно ж, давали пи*ди, він відразу це зрозумів. Але просто він думав, що хтось йому за мене дасть", — заявив лідер Brutto і став виконувати пісню "Ляписа Трубецкого" "Метелица".

