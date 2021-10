Ґрета Тунберг вийшла на сцену та несподівано заспівала хіт 80-х років (відео)

Екоактивістка вирішила потролити публіку на концерті в Стокгольмі, виконавши композицію "Never Gonna Give You Up" Ріка Естлі, яка стала мемом.

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг розіграла публіку на концерті Climate live у Стокгольмі, який відбувся минулої суботи, виконавши пісню Ріка Естлі "Never Gonna Give You Up". Про це пише видання Аftonbladet.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Коли здавалося, що Тунберг виступить із серйозною промовою щодо проблем зміни клімату, вона несподівано вимовила слова з цієї пісні: "We're no strangers to love" ("Нам не звикати любити..."). Потім зі сцени зазвучала композиція, і дівчина разом із іншим активістом почала співати та танцювати перед глядачами.

[ + – ] Ґрета Тунберг співає "Never Gonna Give You Up"

У коментарі журналістам Тунберг зізналася, що екоактивісти постійно "рікролять" один одного.

Рікроллінг — це розіграш, що полягає в наданні іншому користувачеві інтернету посилання на кліп Ріка Естлі "Never Gonna Give You Up" під виглядом будь-якого іншого. Також такий вид тролінгу застосовується і в реальному житті, коли якась подія переривається записом цього хіта 1980-х.

"Ми хотіли подарувати іншим активістам кумедний сюрприз, тому що знаємо, що вони так багато працювали над цим концертом. Зрештою, ми в основному підлітки, які жартують одне з одним, а не просто сердиті діти, як нас часто зображують у ЗМІ", — пояснила дівчина.

За даними шведських журналістів, Ґрета заспівала перед публікою вперше. При цьому її сім'я безпосередньо пов'язана з музичною сферою — мати, Малена Ернман, представляла Швецію на Євробаченні у 2009 році. Сестра активістки, Беата Тунберг, вирішила піти по стопах матері й також стала співачкою.

Раніше Фокус писав про те, як Тунберг стала обличчям першого номера Vogue Скандинавія, знявшись для журналу разом із конем.