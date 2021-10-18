Ґрета Тунберг вийшла на сцену та несподівано заспівала хіт 80-х років (відео)
Екоактивістка вирішила потролити публіку на концерті в Стокгольмі, виконавши композицію "Never Gonna Give You Up" Ріка Естлі, яка стала мемом.
Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг розіграла публіку на концерті Climate live у Стокгольмі, який відбувся минулої суботи, виконавши пісню Ріка Естлі "Never Gonna Give You Up". Про це пише видання Аftonbladet.
Коли здавалося, що Тунберг виступить із серйозною промовою щодо проблем зміни клімату, вона несподівано вимовила слова з цієї пісні: "We're no strangers to love" ("Нам не звикати любити..."). Потім зі сцени зазвучала композиція, і дівчина разом із іншим активістом почала співати та танцювати перед глядачами.
У коментарі журналістам Тунберг зізналася, що екоактивісти постійно "рікролять" один одного.
Рікроллінг — це розіграш, що полягає в наданні іншому користувачеві інтернету посилання на кліп Ріка Естлі "Never Gonna Give You Up" під виглядом будь-якого іншого. Також такий вид тролінгу застосовується і в реальному житті, коли якась подія переривається записом цього хіта 1980-х.
"Ми хотіли подарувати іншим активістам кумедний сюрприз, тому що знаємо, що вони так багато працювали над цим концертом. Зрештою, ми в основному підлітки, які жартують одне з одним, а не просто сердиті діти, як нас часто зображують у ЗМІ", — пояснила дівчина.
За даними шведських журналістів, Ґрета заспівала перед публікою вперше. При цьому її сім'я безпосередньо пов'язана з музичною сферою — мати, Малена Ернман, представляла Швецію на Євробаченні у 2009 році. Сестра активістки, Беата Тунберг, вирішила піти по стопах матері й також стала співачкою.
Раніше Фокус писав про те, як Тунберг стала обличчям першого номера Vogue Скандинавія, знявшись для журналу разом із конем.