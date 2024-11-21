"У нас на брифінгах — без телефонів": речник МЗС України "потролив" Марію Захарову

Речник МЗС України Георгій Тихий відклав у сторону свій телефон і сказав, що в Україні повідомляють правдиві факти, які не треба координувати "згори".

Речниця МЗС РФ Захарова під час пресконференції 21 листопада відповіла на телефонний дзвінок перед мікрофонами й журналісти змогли записати наказ мовчати про удар по Україні балістичною ракетою, який прозвучав зі слухавки. Речник МЗС України Георгій Тихий своєю чергою "потролив" Марію Захарову на брифінгу.

Речник МЗС України під час брифінгу відклав телефон, натякнувши на інцидент із Марією Захаровою

Речник МЗС України подякував журналістам, які прийшли попри ранкові російські обстріли й погану погоду, а потім витяг із кишені та показав свій мобільний телефон.

"В мене теж є телефон, але мені ніхто не дзвонить під час брифінгів", — сказав Георгій Тихий.

Він наголосив, що Україна — вільна держава зі свободою слова.

"А по-друге, ми в принципі повідомляємо правдиві факти, нас не треба координувати: як збрехати сьогодні, щоб це не суперечило тому, як ми збрехали вчора. Тому у нас на брифінгах без телефонів", — зазначив Тихий.

Марії Захаровій наказали мовчати про обстріл: деталі

Під час пресконференції 21 листопада офіційній представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захаровій подзвонили. Розмову було чутно в мікрофон. Невідомий чоловік по інший бік слухавки сказав речниці не коментувати удар міжконтинентальною ракетою по Україні.

Захаровій під час брифінгу наказали мовчати про обстріл

"Маша, про удар балістичними ракетами не варто говорити, не коментуй взагалі", — прозвучав чоловічий голос.

Захарова відповіла згодою, відклала телефон і незворушно продовжила розмову з журналістами.

Нагадаємо, уночі на 21 листопада Росія атакувала Україну новою зброєю. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що фіксували міжконтинентальну балістичну ракету в повітряному просторі країни, запущену з Астраханської області РФ. Ракета вдарила по місту Дніпро та спричинила пожежі й руйнування на промисловому підприємстві.

У Defense Express припустили, що цим країна-агресор хотіла продемонструвати можливість ядерного удару, адже ракета РС-26 "Рубеж", якою ймовірно атакували Дніпро, може нести ядерний заряд.