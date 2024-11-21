"У нас на брифингах — без телефонов": спикер МИД Украины "потроллил" Марию Захарову

Представитель МИД Украины Георгий Тихий отложил в сторону свой телефон и сказал, что в Украине сообщают правдивые факты, которые не надо координировать "сверху".

Пресс-секретарь МИД РФ Захарова во время пресс-конференции 21 ноября ответила на телефонный звонок перед микрофонами и журналисты смогли записать приказ молчать об ударе по Украине баллистической ракетой, который прозвучал из трубки. Представитель МИД Украины Георгий Тихий в свою очередь "потроллил" Марию Захарову на брифинге.

Спикер МИД Украины во время брифинга отложил телефон, намекнув на инцидент с Марией Захаровой

Представитель МИД Украины поблагодарил журналистов, которые пришли несмотря на утренние российские обстрелы и плохую погоду, а затем вытащил из кармана и показал свой мобильный телефон.

"У меня тоже есть телефон, но мне никто не звонит во время брифингов", — сказал Георгий Тихий.

Он подчеркнул, что Украина — свободное государство со свободой слова.

"А во-вторых, мы в принципе сообщаем правдивые факты, нас не надо координировать: как соврать сегодня, чтобы это не противоречило тому, как мы соврали вчера. Поэтому у нас на брифингах без телефонов", — отметил Тихий.

Марии Захаровой приказали молчать об обстреле: детали

Во время пресс-конференции 21 ноября официальному представителю Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой позвонили. Разговор был слышен в микрофон. Неизвестный мужчина по другую сторону трубки сказал спикеру не комментировать удар межконтинентальной ракетой по Украине.

Захаровой во время брифинга приказали молчать об обстреле

"Маша, об ударе баллистическими ракетами не стоит говорить, не комментируй вообще", — прозвучал мужской голос.

Захарова ответила согласием, отложила телефон и невозмутимо продолжила разговор с журналистами.

Напомним, ночью на 21 ноября Россия атаковала Украину новым оружием. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что фиксировали межконтинентальную баллистическую ракету в воздушном пространстве страны, запущенную из Астраханской области РФ. Ракета ударила по городу Днепр и вызвала пожары и разрушения на промышленном предприятии.

В Defense Express предположили, что этим страна-агрессор хотела продемонстрировать возможность ядерного удара, ведь ракета РС-26 "Рубеж", которой вероятно атаковали Днепр, может нести ядерный заряд.