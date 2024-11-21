"У нас на брифингах — без телефонов": спикер МИД Украины "потроллил" Марию Захарову
Представитель МИД Украины Георгий Тихий отложил в сторону свой телефон и сказал, что в Украине сообщают правдивые факты, которые не надо координировать "сверху".
Пресс-секретарь МИД РФ Захарова во время пресс-конференции 21 ноября ответила на телефонный звонок перед микрофонами и журналисты смогли записать приказ молчать об ударе по Украине баллистической ракетой, который прозвучал из трубки. Представитель МИД Украины Георгий Тихий в свою очередь "потроллил" Марию Захарову на брифинге.
Представитель МИД Украины поблагодарил журналистов, которые пришли несмотря на утренние российские обстрелы и плохую погоду, а затем вытащил из кармана и показал свой мобильный телефон.
"У меня тоже есть телефон, но мне никто не звонит во время брифингов", — сказал Георгий Тихий.
Он подчеркнул, что Украина — свободное государство со свободой слова.
"А во-вторых, мы в принципе сообщаем правдивые факты, нас не надо координировать: как соврать сегодня, чтобы это не противоречило тому, как мы соврали вчера. Поэтому у нас на брифингах без телефонов", — отметил Тихий.
Марии Захаровой приказали молчать об обстреле: детали
Во время пресс-конференции 21 ноября официальному представителю Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой позвонили. Разговор был слышен в микрофон. Неизвестный мужчина по другую сторону трубки сказал спикеру не комментировать удар межконтинентальной ракетой по Украине.
"Маша, об ударе баллистическими ракетами не стоит говорить, не комментируй вообще", — прозвучал мужской голос.
Захарова ответила согласием, отложила телефон и невозмутимо продолжила разговор с журналистами.
Напомним, ночью на 21 ноября Россия атаковала Украину новым оружием. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что фиксировали межконтинентальную баллистическую ракету в воздушном пространстве страны, запущенную из Астраханской области РФ. Ракета ударила по городу Днепр и вызвала пожары и разрушения на промышленном предприятии.
В Defense Express предположили, что этим страна-агрессор хотела продемонстрировать возможность ядерного удара, ведь ракета РС-26 "Рубеж", которой вероятно атаковали Днепр, может нести ядерный заряд.