Японський танцюрист прославився в мережі, прикидаючись сміттям (відео)

Відео чоловік почав знімати ще під час пандемії коронавірусу, але публіці показав їх тільки цього року. На пошук об'єкта, підбір костюма, зйомки та монтаж у нього йде багато годин.

Седзі Ямасакі, перфомансер-художник і хореограф з Японії, прославився після того, як у своєму TikTok запустив серію відео під назвою Littered Mvmnts. У роликах він разюче точно імітує форму і рухи сміття: пластикових пакетів, бляшаних банок і багато чого іншого, повідомляє Hyperallergic.

Чоловік — випускник Каліфорнійського інституту мистецтв, магістр витончених мистецтв уперше почав знімати такі відео 2020 року. Він фокусується на окремому смітті, розкиданому в Торрансі та інших районах округу Лос-Анджелес, а також іноді в Японії.

Ідея подібних перфомансів прийшла до нього під час пандемії коронавірусу. Коли в березні 2020 року набули чинності обмеження COVID-19 і карантин, Седзі почав ходити околицями, щоб відволіктися й провітрити голову, і почав збирати сміття, яке бачив дорогою, але не раніше, ніж записувати його. Ямасакі особливо цікавився тим, як певні шматки сміття "танцюють" під час легкого бризу, знімаючи їх у коротких фрагментах і зшиваючи кадри разом.

Це захопило Ямасакі, і він активно займався подібними постановками протягом усієї своєї програми магістратури з хореографії, яка завершилася інсталяцією-асамбляжем. Вона вимагала від глядачів дивитися на роботу з різних точок зору.

На відео з розділеним екраном чоловік імітує рухи сміття.

"Я думаю, мені завжди було цікаво, що ми, люди, вирішуємо зберегти або викинути впродовж усього нашого життя. Знаєте, у нас можуть бути відмінності, ми можемо говорити різними мовами, але сміття — це те, що дуже всюдисуще. Ми всі його виробляємо, і в певному сенсі воно нас об'єднує", — каже Седзі.

Ямасакі сказав, що універсальність сміття стала найочевиднішою, коли він почав публікувати 15-секундні сегменти своїх записів виступів із розділеним екраном на TikTok на початку цього року, викликаючи загалом схожі коментарі та реакції людей по всьому світу.

У своїй роботі Ямасакі слідує двом правилам: будь-який об'єкт, який він обирає для наслідування, має бути сміттям, а не чимось органічним, на кшталт опалого листя, і будь-який вибраний ним костюм має бути з його власної шафи, щоб запобігти створенню додаткових відходів упродовж усієї цієї серії.

Коли справа доходить до вибору об'єкта (сміття), то річ (пакування, банка, пакет) має бути доступною у фізичному сенсі.

"Хоч би як круто це було, я не збираюся робити стрибки і обертання в стійках на одній руці", — пояснив Ямасакі, зазначивши, що елементи не повинні літати або занадто перекручуватися і заплутуватися.

Він витрачає багато часу на те, щоб зрозуміти рухи і те, як вони відчуваються.

"Я не можу сказати вам, скільки дублів мені потрібно для кожного хореографічного сегмента, тому що, чесно кажучи, це варіюється, але на пошук сміття, його запис, запис себе, де я імітую його, і спільного монтажу відзнятого матеріалу йде багато годин. Коли я кажу людям, що навчався танців або що я танцюрист, вони одразу ж переходять до балету або "Лускунчика", хоча цей серіал — найвіддаленіше від цього", — сказав він.

Littered Mvmnts набув деякої популярності відтоді, як Ямасакі дебютував із ним на TikTok. Однак популярність потягнула за собою випробування і негаразди, про які він раніше не думав — кілька людей або відомих акаунтів TikTok перепостили його фрагменти без дозволу або навіть без згадки його авторства.

"Я дуже задоволений і вдячний, що моє мистецтво змушує людей сміятися або робить їхній день, але коли хтось просто бере мої відео та отримує понад п'ять мільйонів переглядів і залучення, тоді як мій власний акаунт застряє лише на кількох тисячах переглядів, це дратує через те, скільки праці в це вкладено", — поскаржився Ямасакі.

Він також сказав, що не збирався переносити проєкт в Instagram, але змушений був почати публікувати ролики там, тому що люди завантажували його відео у вигляді Reels.

У ширшому сенсі Ямасакі розглядає Littered Mvmnts як засіб зв'язку з природою з почуттям гумору, кажучи, що як люди, "ми живемо в зрежисованому світі на мікро- і макроскопічному рівні".

"Клітини діляться, ДНК застібається і розстібається, наша галактика закручується і розширюється, наша планета обертається навколо своєї осі, обертаючись навколо Сонця, даючи нам пори року — це все хореографія", — підсумував Седзі.

Раніше Фокус писав, що блогерка зі стегнами об'ємом 140 см пересіла на приватні літаки, оскільки не могла літати у звичайних.