Японский танцор прославился в сети, притворяясь мусором (видео)

Видео мужчина начал снимать еще во время пандемии коронавируса, но публике показал их только в этом году. На поиск объекта, подбор костюма, съемки и монтаж у него уходит много часов.

Седзи Ямасаки, перфомансер-художник и хореограф из Японии, прославился после того, как в своем TikTok запустил серию видео под названием Littered Mvmnts. В роликах он поразительно точно имитирует форму и движения мусора: пластиковых пакетов, жестяных банок и многого другого, сообщает Hyperallergic.

Мужчина – выпускник Калифорнийского института искусств, магистр изящных искусств впервые начал снимать такие видео в 2020 году. Он фокусируется на отдельном мусоре, разбросанном в Торрансе и других районах округа Лос-Анджелес, а также иногда в Японии.

Идея подобных перфомансов пришла к нему во время пандемии коронавируса. Когда в марте 2020 года вступили в силу ограничения COVID-19 и карантин, Седзи начал ходить по окрестностям, чтобы отвлечься и проветрить голову, и начал собирать мусор, который видел по пути, но не раньше, чем записывать его. Ямасаки особенно интересовался тем, как определенные куски мусора "танцуют" во время легкого бриза, снимая их в коротких фрагментах и ​​сшивая кадры вместе.

Это захватило Ямасаки, и он активно занимался подобными постановками на протяжении всей своей программы магистратуры по хореографии, которая завершилась инсталляцией-ассамбляжем. Она требовала от зрителей смотреть на работу с разных точек зрения.

На видео с разделенным экраном мужчина имитирует движения мусора.

"Я думаю, мне всегда было интересно, что мы, люди, решаем сохранить или выбросить на протяжении всей нашей жизни. Знаете, у нас могут быть различия, мы можем говорить на разных языках, но мусор — это то, что очень вездесуще. Мы все его производим, и в некотором смысле он нас объединяет", – говорит Седзи.

Ямасаки сказал, что универсальность мусора стала наиболее очевидной, когда он начал публиковать 15-секундные сегменты своих записей выступлений с разделенным экраном на TikTok в начале этого года, вызывая в целом схожие комментарии и реакции людей по всему миру.

В своей работе Ямасаки следует двум правилам: любой объект, который он выбирает для подражания, должен быть мусором, а не чем-то органическим, вроде опавших листьев, и любой выбранный им костюм должен быть из его собственного шкафа, чтобы предотвратить создание дополнительных отходов на протяжении всей этой серии.

Когда дело доходит до выбора объекта (мусора), то вещь (упаковка, банка, пакет) должна быть доступной в физическом смысле.

"Как бы круто это ни было, я не собираюсь делать прыжки и вращения в стойках на одной руке", — пояснил Ямасаки, отметив, что элементы не должны летать или слишком перекручиваться и запутываться.

Он тратит много времени на то, чтобы понять движения и то, как они ощущаются.

"Я не могу сказать вам, сколько дублей мне нужно для каждого хореографического сегмента, потому что, честно говоря, это варьируется, но на поиск мусора, его запись, запись себя где я имитирую его, и совместного монтажа отснятого материала уходит много часов. Когда я говорю людям, что учился танцам или что я танцор, они сразу же переходят к балету или "Щелкунчику", хотя этот сериал — самое далекое от этого", — сказал он.

Littered Mvmnts приобрел некоторую популярность с тех пор, как Ямасаки дебютировал с ним на TikTok. Однако популярность повлекла за собой испытания и невзгоды, о которых он раньше не думал — несколько человек или известных аккаунтов TikTok перепостили его фрагменты без разрешения или даже без упоминания его авторства.

"Я очень польщен и благодарен, что мое искусство заставляет людей смеяться или делает их день, но когда кто-то просто берет мои видео и получает более пяти миллионов просмотров и вовлеченности, в то время как мой собственный аккаунт застревает всего на паре тысяч просмотров, это раздражает из-за того, сколько труда в это вложено", — посетовал Ямасаки.

Он также сказал, что не собирался переносить проект в Instagram, но вынужден был начать публиковать ролики там, потому что люди загружали его видео в виде Reels.

В более широком смысле Ямасаки рассматривает Littered Mvmnts как средство связи с природой с чувством юмора, говоря, что как люди, "мы живем в срежиссированном мире на микро- и макроскопическом уровне".

"Клетки делятся, ДНК застегивается и расстегивается, наша галактика закручивается и расширяется, наша планета вращается вокруг своей оси, вращаясь вокруг Солнца, давая нам времена года — это все хореография", — подытожил Седзи.

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