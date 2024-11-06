Модель plus-size почала літати тільки приватними літаками через великі сідниці (відео)

Обсяг стегон Грейсі Бон становить 140 см, що значно перевищує розміри стандартного сидіння в літаках. Через це вона була змушена купувати одразу два або навіть три місця, що завдавало їй суттєвих незручностей.

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27-річна Грейсі Бон, модель plus-size з Панами, яка прославилася завдяки своїм величезним стегнам і сідницям, заявила, що може літати тільки на приватних літаках, оскільки комерційні авіакомпанії не змогли вмістити її 140-сантиметрові форми, пише Daily Mail.

Грейсі Бон, на сторінку якої в Instagram підписані понад 9 мільйонів осіб, радує їх гарячим контентом, демонструючи свою фігуру в купальниках і спідній білизні. Пишні форми водночас завдавали їй незручностей.

"Щоразу, коли я подорожувала, я купувала два або три місця. Тому я почала кампанію, вимагаючи більшого місця, але їм це не сподобалося. Тепер переліт на приватному літаку — моє єдине рішення", — сказала дівчина.

Раніше вона опублікувала відео, де розгулює на борту джета і спілкується з пілотами. Бон також замовила кілька страв, перш ніж в кінцевому підсумку заснула на шезлонгу на три години.

Єдина проблема, з якою вона зіткнулася, була в туалетній кімнаті. За її словами, унітаз замалий для її форм.

Грейсі Бон влаштувала екскурсію в приватному джеті

Грейс запевняє: її великі вигини "повністю природні", хоча багато її фанатів упевнені, що вона зробила пластичну операцію і бразильську підтяжку сідниць (BBL).

Якщо Грейс пестить і плекає свої форми, то супермодель plus size Палома Ельсессер зважилася на операцію зі зменшення грудей. Весь процес вона продемонструвала в соцмережах, чим викликала неоднозначну реакцію своїх підписників.

"Я думаю, що ми живемо в час, коли модифікація тіла і пластична хірургія широко поширені, але все ще табуйовані і все ще перебувають за зачиненими дверима. І я думаю, що найчастіше це документується в такий вуайєристський спосіб, який створює карикатуру на саму річ. Тож я була дуже рада бути частиною чогось, що було діалогом, і дивилася на внутрішню роботу чогось надзвичайно емоційного, тому що це справді складна річ, про яку треба говорити і документувати", — написала подруга Паломи Зора Зіхер.

Раніше Фокус писав, що Джейлінн Чейні з Ванкувера, штат Вашингтон (США), створила петицію, в якій вимагає від управління цивільної авіації США враховувати інтереси великих пасажирів.