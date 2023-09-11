Супермодель plus size Палома Ельсессер у деталях показала, як зменшила собі груди

Супермодель, яка цього року увійшла до числа "ангелів" Victoria's Secret, зізналася, що документувала процес для себе, проте вирішила показати й іншим жінкам, що модифікація тіла — це нормально.

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31-річна американська модель plus size Палома Ельсессер відверто розповіла про дві перенесені операції зі зменшення грудей. Фотографіями процесу, а також переживаннями в цей період вона поділилася у своїй книзі "Скарб" (Treasure), написаній у співавторстві з подругою, фотографинею Зорою Зіхер, пише Wallpaper.

Супермодель, яку вперше помітила візажист Пет МакГрат 2015 року і дала їй старт у кар'єрі, готова до того, що книжку одкровень і фотографій люди можуть сприйняти по-різному.

"Я можу прийняти, що книга може бути не зовсім зрозуміла, і що деякі люди можуть подумати про неї просто як про запрошення піти зробити собі груди, але я знаю, що це не її мета. Її мета — запрошення до роздумів", — каже авторка.

Коли вона просила подругу супроводжувати її на візитах до лікарів, документувати кривавий і болісний досвід операцій, закарбовувати її вразливість під час одужання, це було зроблено для того, щоб отримати особистий звіт про те, через що їй довелося пройти, щоб пам'ятати про перенесений біль і про те, заради чого все це.

Може здатися, що це суперечить тому факту, що вона зараз публікує ці зображення для загального огляду, але Ельсессер так не вважає.

Для неї робити щось для себе не означає, що це потрібно тримати при собі:

"Я відчуваю, що існує досить бінарний підхід, згідно з яким люди вірять у те, що авторитет означає, що це нікого не стосується. Але я відчуваю, що розмова про себе також може бути справою кожного... Планові операції також дуже, дуже поширені, але розмов довкола них та образу того, що за їхніми межами відбувається "невдале" або супервуаєристичне портретне дослідження, насправді не існує", — каже Ельсессер. "І я думаю, що в мене в голові завжди було послання створювати те, чого не існує — чи то образи, чи то розмови, чи щось іще — тож я відчувала, що це те, що я роблю для себе, але це допоможе і розширити можливості для інших людей", — пояснила вона.

З нею згодна і фотографиня.

"Я думаю, що ми живемо в час, коли модифікація тіла і пластична хірургія широко поширені, але все ще табуйовані і все ще перебувають за зачиненими дверима. І я думаю, що найчастіше це документується в такий вуайєристський спосіб, який створює карикатуру на саму річ. Тож я була дуже рада бути частиною чогось, що було діалогом, і дивилася на внутрішню роботу чогось надзвичайно емоційного, бо це справді складна річ, про яку потрібно говорити і документувати", — зізналася Зіхер.

Книжка "Скарб" вийшла накладом лише 500 примірників.

Раніше Фокус писав про те, що супермодель Лінда Євангеліста розповіла, що вже п'ять років бореться з раком грудей.