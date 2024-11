Померла популярна супермодель Джорджина Купер (фото)

Британській супермоделі було 46 років. Вона щойно вийшла заміж і жила на грецькому острові Кос.

Померла Джорджина Купер. Британська супермодель була іконою "Крутої Британії", зіркою подіуму 1990-х і подругою Кейт Мосс. Джорджина Купер трагічно померла у віці 46 років на острові Кос лише через кілька місяців після заміжжя. Про це пише Daily Mail.

За словами її колишнього агента Діна Гудмана, Джорджина Купер завжди любила Грецію і збиралася жити там зі своїм новим чоловіком.

Супермодель померла незабаром після весілля Фото: Соцмережi

"Джорджина погано почувалася під час Covid, у неї з'явилися деякі проблеми зі здоров'ям, вона то лягала в лікарню, то виписувалася з неї. Але в неї були плани на майбутнє. Вона щойно вийшла заміж і з нетерпінням чекала свого життя. Усі спустошені. Вона була справжньою суперзіркою", — сказав Гудман.

Джорджину Купер помітило модельне агентство у віці 13 років, а її перший великий прорив стався, коли вона знялася в музичному кліпі Bon Jovi, коли їй було 15.

Потім вона стала однією з найвідоміших моделей 1990-х років і отримала прізвисько "оригінальна дівчина з щербинкою між зубами", Джорджина була музою знаменитої фотографині Корінн Дей, найбільших імен у світі моди, і з'являлася на обкладинках американського Vogue і The Face.

Джорджина Купер на показі Фото: Getty Images

Також вона стала зіркою першого показу Донателли Версаче після загибелі її брата Джанні.

Джордж, як її називали друзі, залишила подіум, щоб зосередитися на вихованні сина Сонні. Останнім часом вона працювала у сфері гостинності в Кенті.

У 2018 році вона сказала в інтерв'ю: "Я почала займатися модельним бізнесом у 13 років, коли мама відправила мене на конкурс Elite Look of The Year у 1992 році. Я посіла третє місце. Це був приголомшливий досвід, і мої мама і тато дуже пишалися мною".

"Я просто дівчина з Південного Лондона, яка любить подорожувати світом", — говорила Купер, коли її запитували про кар'єру в модельному бізнесі. Іншим моделям вона радила займатися інвестиціями.

Подруга і колега-модель Джейд Парфітт розповіла, що всі друзі моделі шоковані її раптовою смертю.

Джорджина Купер була зіркою в 1990-х

На початку червня Джорджина Купер вийшла заміж у Британії, потім вирушила на грецький острів Кос разом із чоловіком, де провела медовий місяць. Наприкінці жовтня вона повернулася до Греції, але "трагічно померла" через проблеми зі здоров'ям, які виникли під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, минулого року в 56 років померла супермодель Тетяна Патітц (або Тетяна Патіц). Вона була зіркою подіумів і обкладинок глянцю в 1990-х, співпрацювала з відомим фотографом Гербом Рітцем.