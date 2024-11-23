У Греції напали на українців, які зібралися вшанувати пам'ять жертв Голодоморів (відео)

Група людей із комуністичними прапорами накинулася на українців, які прийшли до пам'ятника Тарасу Шевченку в Мандрі, щоб провести захід із молитвою за жертвами Голодоморів.

У суботу, 23 листопада, у грецькому місті Мандра група людей під комуністичними прапорами та гаслами напала на українців, які зібралися провести мирний захід до Дня пам'яті жертв Голодоморів в Україні. Відповідні кадри опублікував священник Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ в Греції Ігор Посоленик у Facebook.

У Греції комуністи зірвали захід до Дня пам'яті жертв Голодоморів в Україні

Ігор Посоленик повідомив, що українці з місцевих церковних, освітніх і культурних організацій прийшли до пам'ятника Тарасу Шевченку, щоб провести санкціонований захід із молитвою за жертвами Голодоморів. Значна частина з них — жінки та діти.

Українці в Греції зібралися вшанувати пам'ять жертв Голодоморів Фото: Facebook Українці в Греції зібралися вшанувати пам'ять жертв Голодоморів Фото: Facebook

За словами священника, захід було зірвано групою осіб, які принесли із собою комуністичну символіку. Вони перекрили доступ до пам'ятника, а також вигукували образи та погрози. Від насильницьких дій постраждав український дипломат.

Члени комуністичної партії Греції Фото: Facebook

"Атмосфера страху і хаосу запанувала там, де повинна була звучати молитва", — зазначив Ігор Посоленик.

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Священник наголосив, що українська громада закликає владу Греції розслідувати напад, встановити винних, а також забезпечити можливість безпечного проведення подібних заходів у майбутньому.

"Цей інцидент є нагадуванням про те, як важливо зберігати єдність і правду в умовах сучасних викликів. Ми закликаємо українців і всіх, кому небайдужа історична пам'ять і свобода, не мовчати та робити все можливе, щоб подібні випадки більше не повторювалися", — підсумував Ігор Посоленик.

Напад на українців у Греції: реакція посольства

На інцидент відреагувало посольство України в Греції, засудивши зрив заходу до Дня пам'яті жертв Голодомору в Україні. За даними відомства, на українців напали члени Комуністичної партії Греції.

У посольстві наголосили, що ця провокація, зокрема напад на дипломата, є кричущим порушенням міжнародних норм захисту дипломатичного персоналу. Відомство закликало грецьких правоохоронців розслідувати те, що трапилося, а також притягнути винних до відповідальності

"Вкрай важливо гарантувати права людей і громад на пам'ять історичних трагедій, не побоюючись залякування або насильства", — заявили в посольстві.

Нагадаємо, латвійський суд призначив жителю села Малпілса Едгарсу Ромалсу покарання у вигляді позбавлення волі на один рік і вісім місяців, бо він у стані алкогольного сп'яніння бажав, щоб на українців "скинули атомну бомбу" і вихваляв президента РФ Володимира Путіна.