В Греции напали на украинцев, которые собрались почтить память жертв Голодоморов (видео)

Группа людей с коммунистическими флагами набросилась на украинцев, которые пришли к памятнику Тарасу Шевченко в Мандре, чтобы провести мероприятие с молитвой по жертвам Голодоморов.

В субботу, 23 ноября, в грецком городе Мандра группа людей под коммунистическими флагами и лозунгами напала на украинцев, которые собрались провести мирное мероприятие ко Дню памяти жертв Голодоморов в Украине. Соответствующие кадры опубликовал священник Украинского церковного сообщества святого Николая УГКЦ в Греции Игорь Посоленик в Facebook.

В Греции коммунисты сорвали мероприятие ко Дню памяти жертв Голодоморов в Украине

Игорь Посоленик сообщил, что украинцы из местных церковных, образовательных и культурных организаций пришли к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы провести санкционированное мероприятие с молитвой по жертвам Голодоморов. Значительная часть из них — женщины и дети.

Украинцы в Греции собрались почтить память жертв Голодоморов Фото: Facebook Украинцы в Греции собрались почтить память жертв Голодоморов Фото: Facebook

По словам священника, мероприятие было сорвано группой лиц, которые принесли с собой коммунистическую символику. Они перекрыли доступ к памятнику, а также выкрикивали оскорбления и угрозы. От насильственных действий пострадал украинский дипломат.

Члены коммунистической партии Греции Фото: Facebook

"Атмосфера страха и хаоса воцарилась там, где должна была звучать молитва", — отметил Игорь Посоленик.

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Священник подчеркнул, что украинская община призывает власти Греции расследовать нападение, установить виновных, а также обеспечить возможность безопасного проведения подобных мероприятий будущем.

"Этот инцидент является напоминанием о том, как важно сохранять единство и правду в условиях современных вызовов. Мы призываем украинцев и всех, кому небезразлична историческая память и свобода, не молчать и делать все возможное, чтобы подобные случаи больше не повторялись", — заключил Игорь Посоленик.

Нападение на украинцев в Греции: реакция посольства

На инцидент отреагировало посольство Украины в Греции, осудив срыв мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора в Украине. По данным ведомства, на украинцев напали члены Коммунистической партии Греции.

В посольстве подчеркнули, что эта провокация, в частности нападение на дипломата, является вопиющим нарушением международных норм защиты дипломатического персонала. Ведомство призвало греческих правоохранителей расследовать случившиеся, а также прилечь виновных к ответственности

"Крайне важно гарантировать права людей и общин на память исторических трагедий, не опасаясь запугивания или насилия", — заявили в посольстве.

Напомним, латвийский суд назначил жителю села Малпилса Эдгарсу Ромалсу наказание в виде лишения свободы на один год и восемь месяцев, потому что он в состоянии алкогольного опьянения желал, чтобы на украинцев "сбросили атомную бомбу" и восхвалял президента РФ Владимира Путина.