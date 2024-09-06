"Сбросить атомную бомбу на украинцев": в Латвии судили мужчину за нападение на беженцев из Украины

Осужденный сначала отказался извиняться перед украинцами, однако в суде, когда узнал, сколько лет ему светит, извинился и заявил, что выступает за "мир во всем мире" и не поддерживает ни Россию, ни Украину.

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Латвийский суд назначил жителю села Малпилса Эдгарсу Ромалсу наказание в виде лишения свободы на один год и восемь месяцев, потому что он в состоянии алкогольного опьянения желал, чтобы на украинцев "сбросили атомную бомбу" и восхвалял президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Latvijas Avīze.

Сам инцидент произошел еще в октябре 2022-го года в селе Малпилси.

Согласно обвинительному заключению, Эдгарс Ромалс 1981 года рождения был пьян, когда напал на трех украинцев: двух мужчин и женщину.

"Путин правильно делает, что убивает украинцев, нужно сбросить атомную бомбу на украинцев", — кричал мужчина во время нападения, пытаясь избить украинцев.

По словам пострадавшей женщины, она предложила нападающему извиниться за свои действия, а взамен она бы не обращалась в полицию, но Ромалс не согласился.

Другой пострадавший, 22-летний Максим, рассказал, что находится в Латвии с 25 февраля 2022 года. Ранее он жил недалеко от Львова и после начала войны приехал к сестре матери в Латвию. От службы в армии он освобожден по состоянию здоровья.

В полиции осужденный отрицал, что оскорблял украинцев или говорил, что ничего подобного не помнит. Однако уже в суде, где мужчина был без адвоката, он извинился, сказав, что сожалеет о содеянном.

Он также заявил, что не поддерживает ни Россию, ни Украину, а выступает "за мир во всем мире".

Прокурор требовал приговорить мужчину к двум годам и шести месяцам лишения свободы, однако суд решил ограничиться 20 месяцами тюрьмы.

Журналисты отметили, что после решения суда Ромалса не посадили в тюрьму, поскольку приговор еще можно обжаловать.

Напомним, 16 июля Латвия запретила въезд авто на белорусских номерах, а машины нарушителей будут передавать Украине.