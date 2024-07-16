Латвия запретила въезд авто на белорусских номерах: машины нарушителей передадут Украине

Латвия перестала пропускать через границу авто на белорусской регистрации. Кроме того, в планах парламента — запрет эксплуатации таких машин на территории страны.

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С сегодняшнего дня, 16 июля, в Латвию запрещен въезд авто не только на российских, но и на белорусских номерах. Нарушителям грозит конфискация машины. Об этом сообщает Delfi.

Автомобилям на белорусской регистрации теперь запрещено въезжать на территорию Латвии. Таким образом балтийская страна присоединилась к восьмому пакету санкций ЕС против РФ, в котором предусмотрены ограничения и для Беларуси.

Санкционное законодательство запрещает ввоз на территорию ЕС товары, которые позволяют Беларуси диверсифицировать источники доходов, что позволяет стране участвовать в агрессии РФ против Украины. Оно распространяется и на автомобили.

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На границе авто на белорусских номерах не будут пускать в Латвию. В случае отказа водителя выполнять указания работников таможни его машину могут конфисковать. Напомним, что конфискованные российские авто Латвия передавала Украине и с белорусским транспортом планируют поступить так же.

Исключение сделали только для авто на дипломатических номерах или машины, предназначенные для использования дипучреждениями.

Стоит отметить, что эксплуатация авто из Беларуси, которые заехали на территорию Латвии ранее, пока разрешена. Впрочем, в сейме страны уже готовится законопроект, который запретит их использование.

Ранее стало известно, что китайский бренд Zeekr покинул РФ и Беларусь из-за санкций.

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