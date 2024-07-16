Латвія заборонила в'їзд авто на білоруських номерах: машини порушників передадуть Україні

Латвія перестала пропускати через кордон авто на білоруській реєстрації. Крім того, в планах парламенту — заборона експлуатації таких машин на території країни.

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Із сьогоднішнього дня, 16 липня, у Латвію заборонено в’їзд авто не лише на російських, але й на білоруських номерах. Порушникам загрожує конфіскація машини. Про це повідомляє Delfi.

Автомобілям на білоруській реєстрації тепер заборонено в’їжджати на територію Латвії. Таким чином балтійська країна приєдналася до восьмого пакету санкцій ЄС проти РФ, у якому передбачені обмеження і для Білорусі.

Санкційне законодавство забороняє ввезення на територію ЄС товари, які дозволяють Білорусі диверсифікувати джерела доходів, що дозволяє країні брати участь у агресії РФ проти України. Воно поширюється і на автомобілі.

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На кордоні авто на білоруських номерах не пускатимуть до Латвії. У випадку відмови водія виконувати вказівки працівників митниці його машину можуть конфіскувати. Нагадаємо, що конфісковані російські авто Латвія передавала Україні і з білоруським транспортом планують вчинити так само.

Виключення зробили лише для авто на дипломатичних номерах чи машини, призначені для використання дипустановами.

Варто відзначити, що експлуатація авто з Білорусі, які заїхали на територію Латвії раніше, поки дозволена. Утім, у сеймі країни вже готується законопроєкт, який заборонить їх використання.

Раніше стало відомо, що китайський бренд Zeekr покинув РФ і Білорусь через санкції.

Також Фокус повідомляв, що на європейський ринок вийде електрокар від BYD і Mercedes.