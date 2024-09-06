"Скинути атомну бомбу на українців": у Латвії судили чоловіка за напад на біженців з України

Засуджений спочатку відмовився вибачатись перед українцями, проте у суді, коли дізнався, скільки років йому світить, перепросив та заявив, що виступає за "мир у всьому світі" і не підтримує ні Росію, ні Україну.

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Латвійський суд призначив мешканцю села Малпілса Едгарсу Ромалсу покарання у вигляді позбавлення волі на один рік та вісім місяців, бо він у стані алкогольного сп'яніння бажав, щоб на українців "скинули атомну бомбу" та вихваляв президента РФ Володимира Путіна. Про це пише Latvijas Avīze.

Сам інцидент стався ще у жовтні 2022-го року у селі Малпілсі.

Згідно з обвинувальним висновком, Едгарс Ромалс 1981 року народження був п'яним, коли напав на трьох українців: двох чоловіків та жінку.

"Путін правильно робить, що вбиває українців, потрібно скинути атомну бомбу на українців", — кричав чоловік під час нападу, намагаючись побити українців.

За словами постраждалої жінки, вона запропонувала нападнику вибачитись за свої дії, а натомість вона б не зверталась до поліції, але Ромалс не погодився.

Інший постраждалий, 22-річний Максим, розповів, що перебуває у Латвії з 25 лютого 2022 року. Раніше він жив неподалік Львова і після початку війни приїхав до сестри матері до Латвії. Від служби в армії його звільнено за станом здоров'я.

У поліції засуджений заперечував, що ображав українців або казав, що нічого подібного не пам'ятає. Проте вже у суді, де чоловік був без адвоката, він вибачився, сказавши, що шкодує про вчинене.

Він також заявив, що не підтримує ні Росію, ні Україну, а виступає "за мир у всьому світі".

Прокурор вимагав засудити чоловіка до двох років і шести місяців позбавлення волі, проте суд вирішив обмежитись 20 місяцями тюрми.

Журналісти зазначили, що після ухвали суду Ромалса не ув'язнили, оскільки вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, 16 липня Латвія заборонила в'їзд авто на білоруських номерах, а машини порушників передаватимуть Україні.